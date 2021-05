En direct : Koh-Lanta, les armes secrètes

SOFOOT.com // En partenariat avec Jules

Le derby entre Lens et Lille ? 1-1. Burak Yilmaz ouvre le score et Gaël Kakuta ruine les espoirs de titre du LOSC avec un but à la 88e minute de jeu. Maintenant que vous savez ça, vous pouvez vous installer devant Koh-Lanta. Car il n'y a qu'un seul Arnaud et son nom de famille n'est pas Kalimuendo.

