D1 féminine : Deux meutes de louves et des chasseuses piégées

Ni Lyon, vainqueur du Paris FC (4-0), ni le PSG, facile à Fleury (2-0), ne se sont plantés lors de cette cinquième journée de D1 Arkema. Pour voir des surprises, il fallait plutôt se tourner vers d'autres pelouses : celle de Soyaux, qui a tenu la dragée haute à Montpellier (1-1), ou celle de Bordeaux, théâtre d'un superbe exploit des Guingampaises (2-1). Conséquence : Lyon et le PSG s'envolent en haut du classement, avec désormais cinq points d'avance sur les Héraultaises et six sur les Girondines.

Ce qu'il faut retenir de la 5e journée

Passées totalement à côté de leur seconde période, les bordelaises s'inclinent logiquement. Il faudra rectifier le tir dès samedi avec la réception de Marseille pic.twitter.com/brH2dazDwQ — FCGB Féminines (@fcgbgirls) October 13, 2019

Les résultats de la 5e journée :

Buts : Renard (45e), Hegerberg (47e, 87e), Le Sommer (62e)

Fleury 0-2 PSG Buts : Däbritz (4e) et Diany (43e)

Buts : Cardia (45e), Pizzala (64e, sp), Caputo (68e) pour Marseille // Grimshaw (23e) pour Metz

Soyaux 1-1 Montpellier Buts : Bourgoin (1e) pour Soyaux // Puntigam (45e) pour Montpellier

Buts : Shaw (17e) pour les Girondines // Peniguel (62e), Fleury (65e) pour Guingamp

Buts : Bussaglia (83e) pour Dijon // Romanenko (63e) pour Reims

Un 4-0 rime très souvent avec raclée. Sauf que ce n'est pas exactement ce que l'Olympique lyonnais a infligé au Paris FC ce week-end. Pas du tout inspirées dans le jeu (voir ci-après), particulièrement gênées par des Parisiennes disciplinées et compactes, les multiples championnes de France ont été libérées par un coup de boule de Wendie Renard juste avant la mi-temps. Ada Hegerberg (doublé) et Eugénie Le Sommer ont ensuite donné un peu plus d'ampleur à un score flatteur. Un peu l'inverse du PSG, qui a tout fait à Fleury mais n'a trouvé la faille qu'à deux reprises (2-0). La faute à une gardienne adverse (Laëticia Philippe) en forme olympique.Et lesdans tout ça ? Elles se sont vautrées. Montpellier, pas aidé par une Valérie Gauvin qui n'a toujours pas ouvert son compteur buts en championnat, n'a pu ramener qu'un point de Soyaux (1-1). Mais le gros couac du week-end est pour Bordeaux, auteur d'une défaite inattendue à domicile contre Guingamp (1-2). Pour opposer de la résistance à Lyon et au PSG sur la durée, on repassera. Sinon, l'Olympique de Marseille a allié le résultat et la manière contre Metz (3-1), tandis que Dijon et Reims (1-1) se sont quittés bons amis après un match palpitant (voir ci-après).Non contentes d'avoir réussi la prouesse du week-end à Bordeaux, les Guingampaises se sont même offert le luxe de planter le pion de la 5journée. L'oeuvre est signée Louise Fleury, auteure d'une reprise du gauche aussi spontanée que limpide pour trouver la lucarne des Girondines. L'automne appelle forcément ses feuilles mortes.Parce qu'il maîtrise une arme que toute grande équipe sait maîtriser : les coups de pied arrêtés. Les joueuses de Jean-Luc Vasseur, incapables de trouver la solution sur attaque placée, ont dû s'en remettre à ces phases de jeu si importantes pour faire plier leur adversaire. Et dans cet exercice, les Rhodaniennes sont ce qui se fait de mieux, car elles détiennent les armes les plus létales du marché : Dzsenifer Marozsán à la lunette de tir, Wendie Renard pour appuyer sur la détente. «» , lâchait alors Gaëtane Thiney un brin désabusée au micro de Canal+.Il faut dire que la Martiniquaise d'1,87m a pris tout ce qui passait au dessus de sa tignasse, sans que les Parisiennes puissent faire quoi que ce soit pour l'arrêter. A l'arrivée, cela fait donc deux caboches sur corner de Renard et d'Hegerberg, ainsi qu'une reprise de Le Sommer consécutive à un coup-franc, repris de la tête par Renard. Pas l'ombre d'une phase arrêtée sur le quatrième pion d'Hegerberg, en revanche. Même pas drôle.Contre Metz (3-1), Mickaella Cardia ne s'est pas contentée d'être impliquée sur tous les buts de son équipe (un but, une passe décisive, un penalty provoqué). Elle a aussi réalisé tout ça avec élégance, technique, science du jeu et un esprit collectif de bonne samaritaine. En atteste sa passe décisive pour le troisième caramel olympien, alors que le doublé lui tendait les bras. Un îlot de camaraderie fort appréciable dans un monde d'attaquants qui vit pour les stats.Pas très sexy, cette affiche de bas de tableau ? Assurément. Mais alors que les deux mal-classées auraient pu nous réserver une purge, Dijonnaises et Rémoises ont décidé de s'en sortir par le jeu. Au menu, pour commencer : une action collective de classe internationale de la part de Reims, où le ballon file de la défense à l'attaque en cinq secondes chrono avec la conclusion au bout... But refusé pour un hors-jeu crève-coeur. Pas grave, les vingt-deux actrices repartent de plus belle. Et ce sont les Champenoises qui ouvrent le score grâce à un joli piqué de l'Ukrainienne Tetyana Romanenko. De quoi susciter l'ire des locales, qui se mettent à pousser de toutes leurs forces. Elise Bussaglia trouve la barre sur coup-franc puis égalise à la 83minute sur une frappe peu académique mais à l'efficacité maximale. La fin des réjouissances ? Ce serait oublier que les défenseuses dijonnaises veulent participer à la fête : Ophélie Cuynet se fait expulser pour avoir actionné la faucheuse, puis ses partenaires semblent se donner le mot d'inscrire un but contre-leur-camp. Heureusement que la gardienne Emmeline Mainguy n'est pas née de la dernière pluie. Score final : 1-1.L'internationale française de Bordeaux Charlotte Bilbault en avait gros sur la patate après la surprenante défaite contre Guingamp : «[...]» . Si, une fois. Mais une fois de moins que les Bretonnes.C'est pas beau de se moquer de ses coéquipières qui se font piéger par une caméra cachée, Marie-Antoinette.