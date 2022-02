Classement FIFA : La dégringolade de l’Algérie, le Sénégal intègre le top 20

11

#FIFARanking | Champion d’Afrique et toujours premier au classement FIFA dans la zone continentale, le Sénégal fait un bond en avant en occupant désormais la 18e place du classement mondial. Un ?????? pour l’équipe nationale qui vient encore de franchir un cap. ??✅ pic.twitter.com/rFAZvOPWQw — FSF (@Fsfofficielle) February 10, 2022

BB

Le faux pas se paye cash à la FIFA.La CAN 2021 a bien chamboulé les positions des équipes africaines au classement FIFA. L'Algérie, qui occupait la 29place avant son échec cuisant lors de la Coupe d'Afrique , vient de perdre quatorze places : l'équipe de Djamel Belmadi pointe désormais à la 43position. Une situation critique pour l'Algérie, surtout lorsque l'on sait que ce classement est utilisé pour déterminer les têtes de série. En attendant, les Verts pourraient éventuellement arranger les choses et regagner quelques places en se qualifiant en mars prochain pour la Coupe du monde, lors du barrage face au Cameroun.Le Sénégal, de son côté, intègre le top 20 mondial. Le champion d'Afrique est désormais 18et conforte sa place de pays le mieux classé du continent. Belle progression également pour le Maroc - maintenant 24avec quatre places gagnées - et pour l'Égypte (34) et le Cameroun (38) qui enjambent respectivement onze et douze places chacun. L'un des phénomènes étranges reste que le Nigeria a gagné quatre places, passant devant la Tunisie, qui elle en perd six. Les Aigles de Carthage étaient pourtant venus à bout desen huitièmes de finale (1-0). Une bizarrerie de plus dans le système de calcul de la FIFA.Peut-être est-elle influencée par le superbe maillot nigérian.