Ils nous ont encore volé nos recettes ? Piiiirates !

Tout juste réélu à la tête de la LFP, Vincent Labrune est prêt à repartir au combat. Le président de l’instance, heureux de sa victoire, mais « meurtri par certains propos » et par certaines « outrances » pendant « une campagne animée, dense, dynamique, violente », a annoncé la couleur de son deuxième mandat ce mardi. « Dès demain, on va s’attaquer au piratage sans peur sur tous les terrains : médiatique, politique, juridique, promet-il. Le piratage, c’est comme voler le sac d’une vieille dame sur un marché. Ici, on trouve normal que des médias expliquent comment une IPTV marche. »

Dans ce contexte, Labrune s’est félicité de l’effort fait par DAZN quant à ses tarifs. « Je me réjouis du geste, commente-t-il. Je comprends parfaitement que ce sont des montants importants dans un monde qui est en crise majeure. […] On doit faire tous nos efforts pour faire en sorte que le football reste un produit abordable et accessible pour tous. » L’ancien président de l’OM, critiqué pour ses émoluments et pour le train de vie de la Ligue, fera lui aussi un effort puisqu’il a annoncé qu’il allait réduire son salaire.

Ceinture pour tout le monde.

