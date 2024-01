Une joueuse ukrainienne est décédée sous les bombardements russes

En état d’alerte depuis la recrudescence des attaques russes dans le pays ces derniers jours, l’Ukraine pleure de nouvelles victimes. Parmi elles, Viktoriya Kotlyarova. Dans un communiqué, la fédération ukrainienne a en effet annoncé le décès de la joueuse de 27 ans : « Le 29 décembre, l’ancienne joueuse Viktoriya Kotlyarova a été tuée avec sa mère Ludmila dans la région de Kiev, à la suite d’un bombardement de l’ennemi. »

Durant sa carrière, Viktoriya Kotlyarova a évolué dans les divisions inférieures ukrainiennes, au Spartak Tchernihiv et à l’Atex Kiev, et fait quelques apparitions en D1, au Yatran Uman.

🕯🇺🇦 On December 29, former player Viktoriya Kotlyarova (Chornovil) was killed along with her mother Ludmila in the Kyiv as a result of enemy shelling from the rashists.#russiaisaterroriststate pic.twitter.com/IA2el99M4w

— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) January 1, 2024