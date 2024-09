Roberto De Zerbi craint davantage Strasbourg que Lyon

Terrifié par l’ogre strasbourgeois.

Coleader de Ligue 1 après cinq journées à égalité avec le PSG et l’AS Monaco, l’OM compte bien poursuivre sur sa lancée, dimanche (20h45), à Strasbourg. Or, en Alsace, les partenaires de Valentin Rongier auront à faire à une équipe de jeunes joueurs morts de faim qui figure parmi les belles de ce début de saison. D’où la méfiance de Roberto De Zerbi, ce vendredi, en conférence de presse.

La méfiance règne

« Je pense que c’est un match plus difficile que celui de Lyon parce qu’ils ont des joueurs qui courent plus, ils ont plus d’intensité. Aller à Lyon, c’est toujours une grosse affiche, un match de prestige entre guillemets et donc on peut penser qu’aller à Strasbourg c’est moins attrayant, que Strasbourg est une équipe inférieure, mais ce n’est pas vrai, a d’abord lancé l’Italien qui contrairement aux Marseillais, avoue ne pas craindre dégun. C’est une équipe qui marque énormément de buts, ils ont fait match nul à Lille le week-end dernier, mais ils auraient vraiment pu marquer un quatrième ou un cinquième but. Ils ont vraiment eu des opportunités, des occasions claires face au gardien. Je pense que c’est un match vraiment difficile, mais on veut l’emporter surtout, puisqu’on est en haut du classement et qu’on veut le rester. »

Quand Rayan Cherki dit que l’OL ne fait plus peur à grand monde…

Contestations envers les arbitres : cessez le feu !