Record de licenciés pour la FFF

Qui a dit que la France n’était pas un pays de foot ?

2 300 855 : voilà le nombre de licenciés aujourd’hui enregistrés à la Fédération française de football, avec une augmentation de 8,7% par rapport à la saison dernière (on comptait 2,215 millions de licences). Dans les chiffres communiqués jeudi par la 3F, on note 8,3% de progression chez les hommes (avec plus de 2,06 millions de licences cette année) et +12,6% chez les femmes (pour un total de près de 240 000 licences, un record pour le foot féminin français). « Cette affluence record de licenciés pratiquants, arbitres et encadrants, hommes et femmes, se vérifie dans l’ensemble des catégories, des plus jeunes jusqu’aux seniors, et pour toutes les fonctions (dirigeants, éducateurs, arbitres) », écrit la Fédé.

📈 𝟮 𝟯𝟬𝟬 𝟴𝟱𝟱 𝗹𝗶𝗰𝗲𝗻𝗰𝗲𝘀, 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗮𝘂 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱 ! 🔥 La FFF n’a jamais autant compté de licences qu'en cette saison 23-24 🙌 > https://t.co/Fe7lr38nXF pic.twitter.com/ncEJOmwB5Y — FFF (@FFF) January 18, 2024

Ça mérite une médaille aux JO, ça, non ?

Coupe de France : Le PSG a-t-il plus de chance au tirage que les autres ?