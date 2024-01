Pronostic Valenciennes Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens enfonce Valenciennes

L’an passé, Valenciennes s’était retrouvé en danger et avait fait appel à Kantari pour reprendre l’équipe en fin de saison. Sous l’impulsion de l’ancien joueur, le VAFC est parvenu à se maintenir difficilement. Cet été, Kantari a vu Maciel arrivé de Lille pour prendre les commandes de l’équipe, alors qu’il aurait certainement mérité de poursuivre l’aventure. Avec les 6 premiers mois catastrophiques vécus par le club nordiste, le technicien marocain a été rappelé pour prendre la place du coach portugais. Ses premiers pas sont délicats avec deux défaites face à Ajaccio et le Paris FC. En revanche, Kantari a vu ses protégés se qualifier pour les 16es de finale de la Coupe de France en prenant le dessus sur Sarreguemines. Au prochain tour, le club valenciennois affrontera le Paris FC.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

Amiens fait les montagnes russes cette saison. Le club avait très bien débuté cet exercice avant de caler. Finalement, le club picard avait retrouvé de sa superbe au cœur de l’automne avant de bloquer fin 2023. Lors des dernières rencontres disputées, les hommes d’Omar Daf ont perdu contre Troyes et ont été tenus en échec par rodez et Caen. De plus, la formation picarde a vu son parcours en Coupe de France prendre fin lors de la réception de Montpellier (1-2). 12e de Ligue 2, Amiens devrait s’attacher à prendre des points car la zone de relégation n’est que 6 points derrière. Dans cette affiche, Amiens semble être la plus solide formation des 2 et devrait ramener au moins le nul de ce déplacement à Valenciennes.

► Le pari « Victoire Amiens ou match nul et moins de 3,5 buts » est coté à 1,54 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 208€ (308€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « match nul » est coté à 3,00 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 500€ (600€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Valenciennes – Amiens :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Valenciennes Amiens détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Amiens Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2