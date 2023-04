Pronostic Troyes Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Troyes tient tête à Nice

Dos au mur, Troyes se retrouve aujourd’hui au 18e rang de la Ligue 1 et avec 10 points de retard sur la premier non relégable, le maintien apparaît très difficile à accrocher. Pas au niveau, les coéquipiers de Mama Baldé restent sur une terrible série de 15 matchs sans victoire (4 matchs nuls et 11 défaites). Ils ont en revanche retrouvé quelques velléités offensives en trouvant le chemin des filets lors des 2 dernières journées. Cela a permis à l’Estac de mettre fin, le week-end dernier, à une dynamique de 3 revers en prenant un point sur la pelouse de Nantes (2-2).

En face, Nice a tout perdu récemment. Eliminés de manière cruelle de la Ligue Europa Conférence, les Aiglons ont également laissé échapper leur chance de revenir sur les places européennes en championnat. 10es de Ligue 1, ils n’ont glané aucun succès lors des 7 dernières journées (4 matchs nuls et 3 défaites) et concèdent désormais un débours important de 10 points sur la 5e place. Après des débuts très prometteurs, l’entraîneur Didier Digard est davantage la cible des critiques depuis quelques semaines et ne devraient pas poursuivre sur le banc à l’issue de cet exercice. Friable derrière comme le week-end dernier face à Clermont (1-2), Nice dispose en revanche d’un potentiel offensif certain (Moffi et Laborde notamment). Cela devrait donner lieu à une rencontre animée qui pourrait se solder sur un score de parité entre deux formations qui n’arrivent plus à gagner en cette fin de saison (16 matchs sans victoire pour Troyes, 8 pour Nice).

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

