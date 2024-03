Pronostic Troyes Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Troyes se relance contre Bastia

Cette opposition entre Troyes et Bastia est très importante dans l’optique du maintien. En effet, ces deux formations se retrouvent sous la pression d’une équipe dunkerquoise, premier relégable, qui revient très fort en 2024. Actuellement, l’ESTAC n’est pas dans la zone de relégation grâce à une différence de buts favorable. Conscient que Dunkerque veut surfer sur sa bonne dynamique, le club troyen doit renouer avec la victoire pour prendre ses distances avec la zone rouge. Battu à domicile par Dunkerque justement (1-2), la bande à Guion s’est reprise samedi dernier en accrochant un nul à Guingamp (0-0). Les Troyens avaient montré du répondant après leur lourd revers à St Etienne en s’imposant ensuite face à Grenoble. C’est avec cet état d’esprit que l’ESTAC pourra s’en sortir.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Bastia a aussi connu une dégringolade inattendue. Quatrième du championnat l’an passé, le Sporting lutte pour ne pas descendre cette saison. Les mauvais résultats ont poussé les dirigeants corses à se séparer de Brouard pour nommer Laslandes. L’ancien attaquant de Bordeaux réalise des premiers pas intéressants. En effet, sa formation s’est imposée à 3 reprises lors des 5 dernières journées, pour un nul contre Auxerre et une défaite à domicile face à Rodez. Le week-end dernier, Tavares a donné 3 points précieux face à Bastia (1-0) à son équipe, qui compte désormais 2 points de plus que le premier relégable. A domicile, Troyes doit s’imposer pour ne pas tomber dans la zone rouge à terme et pourrait parvenir face à une équipe bastiaise pas totalement guérie et qui est la 18e équipe de L2 en déplacement.

► Le pari « victoire Troyes » est coté à 2,60 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 260€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « moins de 2,5 buts » est coté à 1,56 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 156€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Troyes – Bastia :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Troyes Bastia encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Coupe de France : Troyes, Bastia et le Red Star déjà dehors