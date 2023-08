Pronostic Bastia Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bastia passe la vitesse supérieure face à Troyes

Cette saison de Ligue 2 s’annonce passionnante puisqu’avec Angers, Auxerre, Bordeaux, Saint-Étienne, Troyes, Caen, Ajaccio et Bastia, les candidats sont nombreux pour jouer la montée en L1, tandis qu’Amiens, Grenoble et Pau ont pris un gros départ. Quatrième lors de la saison dernière, le Sporting espère se mêler dans la course aux play-off, mais dans cette entame de championnat, les hommes de Régis Brouard cherchent toujours leur rythme. Tenu en échec sur la pelouse de Concarneau (qui joue à Guingamp) tout juste promu (0-0), Bastia a ensuite remporté son premier match à domicile face à Valenciennes (3-0). Le week-end dernier, les Corses se sont inclinés chez une équipe amiénoise redevenue ambitieuse (2-1). Au coup de sifflet final, le portier Placide a été expulsé et manquera donc ce rendez-vous.

En face, Troyes a connu une saison galère et a été logiquement relégué en L2. Le club a maintenu sa confiance à l’Australien Kisnorbo, qui n’avait pas montré grand-chose lors de la deuxième partie de saison. Pour commencer ce nouvel exercice, l’ESTAC a dilapidé une avance de 2 buts sur la pelouse du promu dunkerquois (2-2). Ensuite, les Troyens ont profité du soutien de leur public pour s’imposer contre Laval (3-1). Le week-end dernier, Troyes n’a pas pu faire mieux qu’un nul à Grenoble (0-0). Lors de cette rencontre, le meilleur buteur troyen du début de saison, Ilic (2 buts), a été exclu et sera donc obligatoirement suspendu pour ce déplacement. Cette absence est préjudiciable, car le Serbe avait été très bon dans cette entame d’exercice. Vainqueur pour l’instant de son seul match à domicile, Bastia devrait se racheter de sa défaite à Amiens face à une formation troyenne qui ronronne et qui est privée de son meilleur buteur.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

