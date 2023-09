Pronostic Toulouse Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Toulouse enfonce Clermont

Toulouse sort d’un exercice remarquable au cours duquel le club haut-garonnais est parvenu à se maintenir mais surtout à remporter la Coupe de France. Malgré ces réussites, le TFC a décidé de se séparer de Philippe Montanier, en conflit avec des dirigeants et de changer une bonne partie de son effectif. Pas de rodage pourtant pour le Téfécé. Pour débuter le championnat, Toulouse est allé s’imposer à Nantes (1-2) avant d’accrocher un PSG en mode diesel au Stadium (1-1). Le week-end dernier, les protégés de Carles Martinez ont dominé la possession à Strasbourg mais se sont montrés trop inoffensifs, au contraire des Alsaciens (2-0). Ce dimanche, Toulouse compte sur le soutien du Dtadium pour décrocher un nouveau succès face à une équipe clermontoise pas au mieux.

Auteur d’une saison incroyable l’an passé, Clermont connaît une entame catastrophique avec 3 revers en autant de matchs. En effet, lors de l’ouverture du championnat, les hommes de Gastien se sont inclinés à domicile contre Monaco (2-4) avant de subir la loi rémoise (2-0). Le week-end dernier, la formation auvergnate aurait certainement mérité mieux mais s’est incliné à domicile contre le FC Metz (0-1) sur le dernier but en France du géorgien Mikautadze. Dans le dur, le coach Gastien doit trouver les solutions pour remettre son équipe dans le sens de la marche. Fidèle à ses principes, le salut devrait passer par le jeu et le réveil des attaquants clermontois décevants dans cette entame de championnat. A domicile et mieux rentré dans sa saison, Toulouse devrait prendre le dessus sur une formation auvergnate en plein doute.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

