Pronostic Sampdoria Sassuolo : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Sassuolo fait le boulot face à la Sampdoria

La 37e journée de Serie A ouvre ce vendredi avec un match entre la Sampdoria et Sassuolo qui ne jouent plus rien dans cette fin de saison. Finaliste de la Ligue des Champions face au Barça de Koeman dans les années 90, la Samp’ est officiellement reléguée en Serie B et voit même son avenir menacé suite à d’importants problèmes financiers. Dans cette dernière ligne droite, l’extra-sportif est plus important que tout à Gênes où des repreneurs se sont fait connaître pour aider le club. La descente fut inévitable car les partenaires de Winks (prêté par Tottenham) ont seulement remporté 4 matchs depuis l’entame de la saison. Condamnée, la Sampdoria reste sur 9 journées sans le moindre succès et s’est incliné lourdement le week-end dernier chez le Milan AC (5-1). Impatients que la saison se termine, les joueurs de la Samp’ sont plus concernés par l’avenir du club que par les derniers matchs à disputer.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Sassuolo est calé dans le ventre mou de Serie A à la 13e place. Assurés du maintien, les Neroverdi ont levé le pied lors des dernières rencontres, ce qui explique leurs 4 matchs consécutifs sans la moindre victoire. Lors de ce passage, Sassuolo a obtenu un nul face à Bologne pour 3 revers contre la Lazio, l’Inter et le week-end dernier contre une surprenante formation de Monza (1-2). L’équipe dirigée par Dionisi possède des éléments très intéressants comme le très convoité Frattesi, l’expérimenté Berardi (10 buts en Serie A cette saison dont 4 sur ses 5 derniers matchs) ou les Français Laurienté, Lopez et Defrel. Pour affronter la Samp’, Sassuolo ne pourra en revanche pas compter sur son défenseur central Tressoldi expulsé face à Monza. Face à une équipe plus du tout concernée, Sassuolo devrait renouer avec la victoire face à la Sampdoria.

► Le pari « Victoire Sassuolo » est coté à 1,90 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 190€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Berardi buteur » est coté à 2,38 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 238€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Sampdoria – Sassuolo avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Sampdoria Sassuolo encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Le Milan s'amuse face à la Samp