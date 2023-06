Pronostic République Tchèque Allemagne : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro Espoirs 2024

L’Allemagne se reprend face à la République Tchèque

En terminant deuxième de son groupe derrière l’Angleterre, la République Tchèque a été obligée de passer par un match de barrage pour décrocher son ticket pour cet Euro. Dans une double confrontation très serrée, les Tchèques ont obtenu leur place en dominant l’Islande. Pour leur entrée en lice dans la compétition, les joueurs tchèques ont été dominés par une Angleterre, qui figure parmi les candidats au titre final. Ce dimanche, la République Tchèque est dans l’obligation d’obtenir un résultat pour conserver ses chances de qualification pour les quarts de finale. Arrivée à l’Euro sur une série de 5 rencontres sans la moindre victoire, la République Tchèque n’est pas dans ses meilleures dispositions. L’ancien joueur de Strasbourg Jan Suchoparek est le sélectionneur de cette équipe. Il s’appuie sur les Kaloc, Kusej, Cerv ou Sejk.

En face, l’Allemagne est arrivée dans cet Euro avec pour mission de défendre le titre obtenu en 2021. Pour leur premier match dans cette compétition, les espoirs allemands se sont tout simplement sabordés. En effet, les hommes d’Antonio Di Salvo ont seulement pris un point face à une modeste équipe d’Israël (1-1). Bien rentrés dans leur match, les Allemands ont obtenu un penalty dès la 1ère minute, tiré trop mollement par la star de cette sélection, Moukoko. Ensuite, sur l’une des rares opportunités israéliennes, Bisseck s’est fait enrhumer par un attaquant adverse qui a ouvert le score. Quelques minutes plus tard, le capitaine allemand s’est repris en égalisant. En fin de 1ère période, l’Allemagne s’est retrouvée en supériorité numérique suite à l’expulsion d’un défenseur israélien. Malgré de nombreuses opportunités, la sélection allemande n’a pas trouvé la faille face à Daniel Peretz qui s’est même permis le luxe de sortir un 2nd penalty de Ngankam. Avec une confrontation à venir face à l’Angleterre lors de la dernière journée, l’Allemagne joue gros lors de ce choc face à la République Tchèque. Le sélectionneur Di Salvo compte sur le réveil de sa star Moukoko. Supérieure et revancharde, l’Allemagne devrait trouver les ressources pour s’imposer face à la République Tchèque.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

