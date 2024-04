Pronostic Real Madrid Manchester City : Analyse, cotes et prono du quart de finale de Ligue des champions (+10€ offerts sans déposer d’argent)

La première énorme affiche des quarts de finale de Ligue des Champions se joue ce mardi. Pour l’occasion, ParionsSport vous offre 10€ sans avoir à déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Real Madrid – Manchester City. Un nouveau bonus exclusif.

10€ offerts sans dépôt + 90€ de bonus en misant sur Real – Manchester City !

ParionsSport vous offre en EXCLU un super BONUS en ce moment :

10€ de bonus sans avoir à déposer d’argent

+ forcément 90€ de bonus sur votre 1er pari après dépôt.

Utilisez le code RDJ10 de notre partenaire RueDesJoueurs pour obtenir ce BONUS EXCEPTIONNEL !

Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour en profiter.

Real Madrid – Manchester City : sur quoi jouer vos 10€ ?

Étant donné qu’il s’agit d’un pari gratuit de 10€ sans pression, vous pouvez par exemple tenter un coup, en misant sur une grosse cote (par exemple un score exact).

► Le pari « Score exact : Real Madrid gagne 2-1 » est coté à 9,80 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 10€ SANS DÉPÔT + 90€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 10€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel RDJ10

– Misez par exemple vos 15€ offerts sur ce pari

– S’il est gagnant, vous remportez 88€ (98€ du pari – 10€ de paris gratuits).

– Et vous avez aussi le droit à 90€ de bonus peu importe le résultat de votre 1er pari après dépôt.

Nos pronostics Real Madrid Manchester City

► Le pari « Victoire Real ou Nul et Plus de 1,5 but » est coté à 1,84 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 10€ SANS DÉPÔT + 90€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 10€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 10€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel RDJ10

– Vous avez aussi le droit à 90€ de bonus peu importe le résultat de votre pari 1er pari après dépôt.

– Misez par exemple votre 1er pari de 90€ après dépôt sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 256€ (166€ du pari + 90€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 90€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 10€ gratuits à jouer !

► Le pari « Victoire Real Madrid » est coté à 2,75 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 10€ SANS DÉPÔT + 90€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 10€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 10€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel RDJ10

– Vous avez aussi le droit à 90€ de bonus peu importe le résultat de votre pari 1er pari après dépôt.

– Misez par exemple votre 1er pari de 90€ après dépôt sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 338€ (248€ du pari + 90€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 90€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 10€ gratuits à jouer !

► Le pari « Vinicius buteur » est coté à 3,05 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 10€ SANS DÉPÔT + 90€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 10€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 10€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel RDJ10

– Vous avez aussi le droit à 90€ de bonus peu importe le résultat de votre pari 1er pari après dépôt.

– Misez par exemple votre 1er pari de 90€ après dépôt sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 360€ (270€ du pari + 90€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 90€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 10€ gratuits à jouer !

Un Real très solide à Bernabeau

Le Real Madrid se montre solide cette saison et devrait selon toute logique ajouter une nouvelle ligne à son palmarès en remportant la Liga. Les protégés d’Ancelotti possèdent 8 points d’avance sur le FC Barcelone à 8 journées de la fin. Lors de son dernier match de championnat, le Real s’est imposé contre l’Athletic Bilbao sur un doublé de Rodrygo (2-0). Déjà très bon en novembre, le Brésilien semble se réveiller dans cette dernière ligne droite après plusieurs mois atones, alors qu’il pourrait être la victime de l’arrivée de Mbappé dans la capitale espagnole. En Ligue des Champions, la formation madrilène avait réalisé une phase de groupe parfaite avec 6 victoires en autant de matchs. En revanche, les Espagnols ont souffert en 8e de finale pour se défaire de Leipzig (2-1 en cumulé). Conscients qu’ils ne passeront pas City avec une telle prestation, les Merengue devraient élever le curseur ce mardi. Ils pourront compter pour cela sur leur invincibilité à la maison cette saison.

City a un titre à défendre

En face, Manchester City sort d’une semaine très chargée au cours de laquelle les Cityzens ont affronté Arsenal, Aston Villa et Crystal Palace. Finalement, les hommes de Guardiola s’en sont plutôt bien sortis puisqu’ils ont pris 7 points. Après un nul concédé à domicile face à Arsenal (0-0), ils ont dominé successivement Villa (4-1) et Palace (2-4), et sont 2es à 1 point des Gunners en championnat avec 7 journées à disputer. D’autant que parmi les formations luttant pour le titre, City est celle qui a le calendrier le plus dégagé. Championne en titre de cette Ligue des Champions, la formation dirigée par Guardiola n’a pour le moment pas affronté de grosses écuries. Tombé dans un groupe largement à sa portée, Man City a fini en première position devant Leipzig. En huitième de finale, le club s’est tranquillement imposé face à Copenhague. Ce mardi, les Skyblues vont donc disputer leur plus gros match face au Real.

Man City sans Walker

Toujours privé d’Alaba et Courtois, Ancelotti peut compter sur Bellingham, mais l’Anglais est moins décisif devant le but depuis sa blessure qui l’avait empêché de jouer le match aller face à Leipzig. Le Merengue le plus efficace actuellement est Vinicius, auteur de 6 buts au mois de mars, dont celui salvateur pour marquer face aux Allemands au retour. Le Brésilien ne sera pas suspendu pour ce quart de finale aller, malgré une attitude déplorable. De leur côté, les Cityzens n’auront pas pour cette rencontre leur arme anti-Vinicius, Kyle Walker. L’international anglais, qui est l’un des rares à pouvoir contrecarrer la vitesse du Brésilien, s est blessé. Pour affronter le Real, Guardiola compte évidemment sur les Silva, Haaland, de Bruyne ou Foden. De son côté, Grealish semble avoir retrouvé les faveurs de son coach et a été décisif à Palace le week-end dernier.

Les compositions probables pour ce Real Madrid – Manchester City :

Real Madrid : Lunin – Carvajal, Rüdiger, Fernandez (ou Militao), Mendy – Tchouameni, Valverde, Kroos, Bellingham – Vinicius, Rodrygo.

Manchester City: Ortega – Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol – Rodri, Silva, Foden, De Bruyne, Doku (ou Grealish) – Haaland.

Le Real prend sa revanche sur Manchester City ?

L’an passé, le Real Madrid avait subi l’une de ses plus grosses humiliations en Coupe d’Europe en encaissant un 4-0 à l’Etihad dans une demi-finale retour où la différence de niveau entre les deux formations fut flagrante. Cette saison, Merengue et Cityzens se retrouvent dès les quarts de finale, dans une affiche aux airs de finale, et avec un Real qui semble bien plus solide. Invaincu à domicile cette saison, le Real Madrid a en plus la chance de ne pas avoir joué le week-end dernier, alors que City sort d’une semaine très éprouvante. Le 14 fois vainqueur de la C1 pourrait profiter de sa fraîcheur pour prendre sa revanche sur Man City, pas spécialement fringant lors de ses dernières sorties malgré de bons résultats.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Real Madrid Manchester City encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Ligue des champions : le tirage complet des quarts de finale