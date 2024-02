Pronostic PSG Lille : Analyse, cotes et prono de l’Olympico (+100€ de bonus offerts en CASH)

100€ offerts en CASH pour parier sur PSG – Lille

Le PSG veut enchaîner avant la C1

Depuis le début de l’année 2024 a gagné 6 de ses 7 matchs pour un nul concédé contre Brest (2-2) il y a 15 jours. Depuis, les Parisiens sont allés s’imposer à Strasbourg (1-2) en Ligue 1, et ont fait le taf en milieu de semaine face au Stade Brestois (3-1) en Coupe de France. Une belle revanche prise par les Parisiens, avec un nouveau but de Kylian Mbappé. En Ligue 1, le natif de Bondy en a démarqué 20. Qualifié pour les quarts de finale de la compétition, le PSG recevra Nice.

Lille moins bien loin du Nord

Devenu très régulier depuis l’arrivée de Fonseca, Lille manque cependant des opportunités pour viser plus haut. On se souvient évidemment du nul à Troyes l’an passé lors de la dernière journée qui leur a fait perdre la qualif’ en Europa League pour se retrouver en Conference League, ou des derniers déplacements moyens de l’équipe (1 défaite et 2 nuls en L1). En milieu de semaine, les Nordistes ont une nouvelle fois démontré ce constat puisqu’ils se sont inclinés en 8e de finale de la Coupe de France face à Lyon (2-1). En championnat en revanche, Lille reste sur une très bonne prestation à domicile face à Clermont avec un large succès (4-0).

Paris se tient prêt

Le PSG peut être satisfait. En attendant un éventuel drame ce week-end, son infirmerie se vide. Seuls Skriniar devrait manquer ce week-end dans les titulaires de la saison. Ce samedi, Paris comptera évidemment sur un Mbappé en feu. A ses côtés, on devrait retrouver Dembélé dont la percussion a été bénéfique en CDF. En face, Lille devra sans doute toujours faire sans les importants Diakité, Umtiti et Ivan Cavaleiro. Double buteur face à Clermont, Davis est resté muet à Lyon, confirmant sa trop grande inconstance sur cet exercice.

Les compos probables pour PSG – Lille :

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pereira, L. Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Mbappé, Asensio (ou Barcola).

Lille : Chevalier – Tiago Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaily – André, Bentaleb – Zeghrova, Yacizi, Gudmundsson – David.

Dernière victoire avant la Real ?

Le Paris Saint-Germain lance une période cruciale de sa saison puisqu’il va disputer les 8es de finale de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad. En attendant, le leader doit se concentrer sur la Ligue 1 où un choc intéressant l’attend face à une solide équipe lilloise, mais en difficulté à l’extérieur. Lors du match aller entre les 2 formations, le LOSC avait réussi à accrocher le point du nul en fin de match. En revanche, les partenaires de Jonathan David souffrent loin de leur base avec une seule victoire lors de leurs 6 derniers déplacements en L1. Ce samedi, à quelques jours du choc face à la Real Sociedad, Paris devrait afficher un visage conquérant pour prendre le dessus sur Lille.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

