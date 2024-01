Pronostic PSG Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Paris – Brest savoureux

Ce dimanche soir, la Ligue 1 nous offre un choc surprenant puisque s’il est logique de retrouver le PSG en tête de la ligue 1, Brest n’était pas attendu à la 3e place. Lors de cette opposition, le club de la capitale va tout mettre en œuvre pour prendre de l’avance sur l’un de ses poursuivants. Actuellement, la formation parisienne possède 8 points de plus que Nice et 9 sur son adversaire du soir. Après avoir connu un départ poussif, le PSG a progressivement élevé son niveau de jeu et est invaincu lors des 13 dernières journées de championnat. Arrivé cet été dans la ville Lumière, Luis Enrique est en train d’imposer sa patte sur le jeu de son équipe. Lors des dernières rencontres, le technicien espagnol, peu satisfait des performances de Kolo Muani et Ramos, a décidé de recentrer Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France ne perd pas de son efficacité puisqu’il a inscrit 10 buts lors des 6 derniers matchs. Les 2 derniers datent du week-end dernier à Orléans en Coupe de France (1-4) où Paris a fait le job. Au prochain tour, les partenaires de Marquinhos retrouveront … Brest.

En face, le stade Brestois est la surprise de cette saison en Ligue 1. Proche de la relégation à cette période l’an passé, le club breton avait dû son salut à l’arrivée d’Eric Roy. Absent des bancs depuis plusieurs années, l’ancien joueur et consultant s’est rappelé au souvenir de ses pairs en métamorphosant le visage des Bretons. En effet, les partenaires de Le Douaron ont tranquillement obtenu leur maintien et ont surfé sur cette dynamique lors de ce nouvel exercice. Actuellement, Brest est troisième et devance des équipes comme Monaco, Marseille, Rennes, Lyon ou Lens. La bande à Roy se présente au Parc des Princes en pleine confiance puisque ses hommes sont invaincus lors des 9 derniers matchs toutes compétitions confondues (8 victoires et 1 nul). Le week-end dernier, Brest est venu difficilement à bout de Trelissac (1-2) en Coupe de France et retrouvera donc de nouveau Paris. Pour réussir un exploit au Parc, Roy peut s’appuyer sur les Mounié, Camara et sur l’excellent Lees-Melou, qui revit depuis son arrivée en Bretagne, Sur une excellente dynamique, Paris devrait conforter sa première place en disposant de Brest.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Le Stade brestois ira à Paris en train