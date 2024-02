Pronostic PSG Brest : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Le PSG fait le job face à Brest

Quelques semaines après leur confrontation en Ligue 1, Paris et Brest se retrouvent en 8e de finale de la Coupe de France. Lors de cette 1re opposition, les Bretons avaient marqué des points en remontant un handicap de 2 buts au Parc des Princes. Depuis ce match nul, les hommes de Luis Enrique n’ont pas spécialement rassurés en obtenant un court succès à Strasbourg (1-2). Lors de cette rencontre, Kylian Mbappé a certes marqué mais il a également manqué un penalty. Le mois de février est souvent fatidique pour le club de la Capitale qui joue gros ce mercredi face à Brest. Une élimination serait mal perçue à moins d’une semaine de la réception de la Real Sociedad en 8e de finale de la Ligue des Champions. Blessé à Strasbourg, Dembélé pourrait effectuer son retour et apporter sa persuasion sur son côté. Avec Brest, Lille et la Sociedad, Paris doit élever son niveau de jeu pour ne pas se retrouver dans le dur. De plus, il s’agit certainement des derniers mois de Mbappé à Paris, puisque le Bondynois serait prêt à rallier le Real Madrid. Arrivé pour aider Paris à passer un cap, Luis Enrique joue également gros lors des prochaines rencontres.

En face, Brest se présente au Parc des Princes en toute décontraction. Loin d’être favori de cette confrontation, le club breton est également rassuré par sa prestation d’il y a 10 jours. Depuis, les Brestois ont confirmé leurs bonnes dispositions en signant un nul face à Nice (0-0), 2e de Ligue 1, juste devant lui. Pour atteindre ce tour de CDF, Brest a éliminé deux formations dans les échelons inférieurs avec Angers et Trelissac. Invaincu depuis 11 rencontres, Brest arrive en confiance au Parc des Princes et compte sur ses hommes forts pour accrocher un exploit. Avec les Lees-Melou, Camara, Chardonnet ou Magnetti, Eric Roy dispose d’éléments de confiance. Devant son public du Parc des Princes, Paris devrait cependant faire le job et se qualifier à l’issue d’une nouvelle rencontre agréable face à Brest.

