Pronostic Paris FC Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC assure sa place en L2 face à Nîmes

Ambitieux à l’intersaison, le Paris FC a connu une saison galère. En effet, le club francilien n’a jamais été dans le coup pour la montée, comme ce fut le cas lors des deux exercices précédents. Actuellement, l’équipe dirigée par Thierry Laurey se trouve dans le ventre mou du championnat, à la 11e place. Avec 9 points d’avance sur le premier relégable, le PFC devrait logiquement conserver sa place en Ligue 2. En s’imposant ce week-end et avec 43 points au compteur, le maintien serait garanti. Après avoir mis fin à la belle série d’invincibilité valenciennoise à domicile (4-5) au terme d’une rencontre spectaculaire, le PFC s’est incliné face à deux grosses écuries, l’AS Saint-Etienne (2-4) dans un Charléty rempli par les supporters Verts et contre le stade Malherbe de Caen (3-1) à d’Ornano. Pour la réception de Nîmes, Laurey ne pourra pas compter sur son meilleur buteur Guivalogui, suspendu. L’effectif garde fière allure avec les Iglesias, Kebbal, Lasne ou Mandouki.

► 100€ remboursés chez VBET en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le Nîmes Olympique lutte pour conserver sa place en Ligue 2. La situation n’est pas simple pour les Crocos qui sont avant-derniers et accusent 5 points de retard sur Valenciennes, premier non relégable. Les hommes de Bompard donnent tout dans ce sprint final mais ne sont pas récompensés comme lors des deux dernières journées avec des revers sur le plus petit des scores face à Amiens (1-0) et le week-end dernier face au leader havrais (0-1). Face aux Normands, les Nîmois avaient fait égal avec leurs adversaires. En déplacement, la formation nîmoise souffre et possède par ailleurs le pire bilan du championnat avec seulement 7 points récoltés. Lors de cette rencontre, le Paris FC devrait faire l’effort pour prendre 3 points supplémentaires, synonymes de maintien, face à une équipe nîmoise dans le dur.

► Le pari « Victoire Paris FC » est coté à 1,74 chez VBET qui vous rembourse en EXCLU chez SoFoot votre 1er pari de 110€.

► Profitez de 110€ remboursés chez VBET :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code RDJVBET23 sur la 3e page du formulaire d’inscription (dans le bloc Code Promo).

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé de 110€ au lieu de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 110€ sur ce pari pour tenter de gagner 191€.

– Si vous perdez, vos 110€ vous sont totalement remboursés en paris gratuits.

► Le pari « Plus de 2,5 buts » est coté à 1,85 chez VBET qui vous rembourse en EXCLU chez SoFoot votre 1er pari de 110€.

► Profitez de 110€ remboursés chez VBET :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code RDJVBET23 sur la 3e page du formulaire d’inscription (dans le bloc Code Promo).

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé de 110€ au lieu de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 110€ sur ce pari pour tenter de gagner 203€.

– Si vous perdez, vos 110€ vous sont totalement remboursés en paris gratuits.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Paris FC Nîmes :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Paris FC Nîmes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Caen Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2