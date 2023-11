Pronostic Majorque Cadiz : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Une rencontre fermée entre Majorque et Cadiz

Majorque n’est que 17e de Liga, avec seulement 9 points en 13 journées. La zone rouge se rapproche depuis plusieurs semaines, puisqu’il n’a plus gagné en Liga depuis la 5e journée (4 défaites, 4 nuls) et une victoire sur la pelouse du Celta (0-1). Les Majorquins restent sur deux défaites contre le Betis (2-0) et l’Atlético ce week-end (1-0). Un seul joueur ne sera pas de la partie, et c’est un joueur ô combien important offensivement, le Kosovar Muriqi (4 buts et 2 passes) qui s’est blessé avec sa sélection. C’est le Canadien Larin, pourtant si efficace avec Valladolid la saison passée (8 buts et 3 passes en 19 journées), mais toujours à 0 but cette saison, qui devrait assurer l’intérim. Sinon, on devrait retrouver Abdon Prats, meilleur buteur à égalité avec Muriqi (4 buts), aux côtés de son capitaine Dani Rodriguez (1 but et 1 passe) qui possède le même bilan que le milieu Antonio Sanchez.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

Cadix est juste devant son adversaire du jour au classement, avec un petit point de plus. L’équipe est quasiment dans le même cas que Majorque, puisqu’elle n’a plus gagné en championnat depuis la 4e journée. Avant la trêve, les Cadixois se sont inclinés contre Getafe (1-0), et avaient un coup à jouer ce week-end contre une équipe du Real Madrid affaiblie par les blessures. Mais ils n’ont finalement rien pu faire contre la bande de Bellingham (0-3). San Emeterio, Kouame, Hernandez et Escalante étaient tous les quatre absents ce week-end et devront encore patienter avant de faire leur retour. Dans ce duel entre la pire attaque (Cadiz, 10 buts) et la 3e pire attaque (Majorque, 12 buts) qui est en plus de cela dépourvue de son attaquant phare, le match devrait être fermé à double tour.

► Le pari « Match nul à la mi-temps » est coté à 1,95 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 195€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Les deux équipes marquent : NON » est coté à 1,55 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 155€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Score exact : 0-0 » est coté à 6,60 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 660€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Majorque – Cadiz avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Majorque Cadiz encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

"Olivier Giroud a toujours un jean slim qui gâche tout !"