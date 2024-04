Pronostic Liverpool Atalanta : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Liverpool retrouve son efficacité face à l’Atalanta

Dimanche, Liverpool a perdu deux points précieux dans la course pour le titre en Premier League. En effet, les Reds ont été tenus en échec à Old Trafford par Manchester United (2-2). Lors de ce match, Liverpool a outrageusement dominé son adversaire mais a pêché dans la finition. Comme c’est souvent le cas dans ce genre de situation, United a profité du peu d’opportunités qu’il a eu. Toutefois, Liverpool partage la tête avec Arsenal, seulement dominé à la différence de buts. Vainqueur de la Carabao Cup, les Reds sont toujours en lice en Premier League pour le titre mais aussi dans cette Europa League où ils affrontent donc l’Atalanta Bergame. Lors de la phase de poule, Liverpool avait le job, surtout à domicile (comme souvent) pour devancer Toulouse, l’USG et Sturm Graz. Ensuite, les partenaires de Van Dijk se sont baladés contre le Sparta Prague en huitième de finale (11-2 en cumulé). Ce jeudi soir, la bande à Klopp va vouloir faire la différence dès l’aller à Anfield, pour se consacrer au championnat. En manque de réussite à Old Trafford, les Salah ou Nunez vont devoir élever leur niveau d’efficacité. Auteurs de bonnes entrées, Curtis Jones et Harvey Elliott pourraient débuter face à l’Atalanta, tout comme Ibou Konaté.

En face, l’Atalanta n’arrive pas dans les meilleures dispositions à Anfield. En effet, la formation italienne s’est inclinée lors de la demi-finale aller de Coupe d’Italie face à la Fiorentina (1-0) et a de nouveau été battu le week-end dernier en Serie A par Cagliari (2-1). A la suite de ces 2 revers en déplacement, la Dea est ballotage défavorable en Coupe et reste 6e du championnat, voyant le Napoli revenir à 2 unités. Pour se hisser en quart de finale, la bande à Gasperini a dominé le Sporting au tour précédent et avait remporté son groupe devant cette même formation portugaise. Poussé par un Anfield en ébullition, Liverpool devrait dominer l’Atalanta Bergame qui vient de s’incliner lors de ses 2 derniers déplacements.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

