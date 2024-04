Pronostic Atalanta Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

L’Atalanta doit résister à Liverpool

L’Atalanta a créé la surprise la semaine dernière lors du quart de finale aller de la Ligue Europa. Malgré les pronostics en faveur de Liverpool, les Italiens ont joué les trouble-fêtes. Sur le terrain des Reds, l’Atalanta a brillé en prenant largement l’ascendant sur une équipe de Liverpool en difficulté. Les visiteurs ont finalement remporté le quart de finale aller de manière convaincante (0-3), prenant ainsi une avance confortable en vue de ce match retour. Les hommes de Gian Piero Gasperini, qui avaient eu du mal à se qualifier face au Sporting Portugal au tour précédent, ont été les premiers à faire tomber Liverpool dans leur antre cette saison. En Serie A en revanche, le 6e du championnat a connu plusieurs coups d’arrêt, perdant il y a deux semaines contre Cagliari (2-1) et concédant un match nul lundi à domicile contre l’Hellas Vérone (2-2). Scamacca, buteur lors de la dernière rencontre, poursuit sa série avec 4 buts marqués lors des trois derniers matchs toutes compétitions confondues.

Annoncé comme le grand favori de la compétition, Liverpool n’a pas réussi à répondre aux attentes à domicile lors de ce quart de finale aller contre l’Atalanta. Avec une prestation jugée insuffisante face aux Italiens, les Anglais ont été largement dominés et ont enchaîné une nouvelle déception ce week-end. Toujours en course pour le titre en championnat aux côtés de Manchester City et d’Arsenal, Liverpool a subi une nouvelle défaite à domicile ce week-end contre Crystal Palace (0-1). À la suite de ce revers, Salah (22 buts cette saison dont 4 en C3) et ses coéquipiers ont glissé à la troisième place du classement, avec désormais deux points de retard sur le leader, Manchester City. Bien que l’espoir reste mince pour Liverpool, il est toujours présent pour le match retour. Les joueurs de Klopp devront réaliser une performance exceptionnelle, mais difficile de voir les Reds s’incliner une 3e fois de suite. La grosse équipe est annoncée du côté des Reds, avec Salah notamment, tandis que l’Atalanta pourrait lâcher du lest.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

