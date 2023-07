Pronostic Lincoln Qarabag : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Qarabag prend une option contre Lincoln

Lincoln participe à ces barrages de la Ligue des Champions en tant que champion de Gibraltar. The Red Imps ont facilement dominé leur championnat national devant Europa FC et Magpies. Dernièrement, l’équipe de France avait affronté Gibraltar qui est composé par de nombreux éléments évoluant dans ce club de Lincoln. La formation basée à Gibraltar disputera son 1er match de la saison lors de la réception de Qarabag. L’an passé, les Red Imps ont réussi un petit exploit en devenant la première formation gibraltarienne à participer à une phase finale de compétition européenne. En effet, Lincoln avait disputé la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence. Cette équipe s’appuie sur plusieurs internationaux gibraltariens comme les cousins Chipolina ou encore les Seargent, Walker et Torilla.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Qarabag est une formation plus coutumière aux joutes européennes. L’an dernier, le club azéri s’était même hissé en 16e de finale de la Conference League où il s’était seulement incliné face à la Gantoise lors de la séance de tirs aux buts. Depuis, Qarabag a de nouveau remporté son championnat national en prenant le dessus sur Sabah Baku et Neftci Baku. Afin de se préparer à ce 1er tour de barrage, le club azéri a disputé 3 rencontres amicales avec un nul face à Ferencvaros (3-3), un revers contre le Legia (2-0) et un succès obtenu sur le CSKA Sofia (0-1). On retrouve quelques éléments connus de la Ligue 1 dans cette équipe avec Zoubir qui brille dans cette formation et qui a été rejoint par l’ancien monégasque Diakhaby, mais aussi par l’Algérien Benzia. A leurs côtés, les hommes à surveiller sont Leandro Andrade, l’Albanais Xhixha ou l’Azéri Akhundzade. Fort de son expérience européenne, Qarabag devrait prendre le dessus sur la modeste formation de Lincoln Red Imps.

► Le pari « Victoire Qarabag et plus de 1,5 buts » est coté à 1,48 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 196€ (296€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « victoire Qarabag avec au moins 2 buts d’avance » est coté à 1,78 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 256€ (356€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Qarabag mène à la mi-temps » est coté à 1,66 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 232€ (332€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Lincoln – Qarabag :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Lincoln – Qarabag détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Mercato : direction Qarabag pour Yassine Benzia