Pronostic Getafe Valence : Analyse, cotes et match de Liga

Getafe résiste à Valence

Dixième de Liga, Getafe se trouve dans le ventre mou du classement. Avec 19 points, El Geta possède déjà 10 points de plus que le premier relégable, le Celta Vigo. Il y a quelques semaines de cela, Getafe s’est montré très solide en enchaînant pas moins de 8 journées sans la moindre défaite. A noter que lors de ce passage, les hommes de Bordalas Jimenez ont aligné de nombreux matchs nuls avec pas moins de 6 en 8 matchs. Le week-end dernier, Getafe s’est incliné sur la pelouse de Las Palmas mais s‘est repris en milieu de semaine en Copa del Rey en prenant le dessus sur Atzeneta (1-2). Dans cette formation, on retrouve l’ancien joueur de Manchester United, Mason Greenwood qui se refait une santé en Espagne avec 2 buts et 3 passes décisives.

En face, le FC Valence compte le même nombre de points que son adversaire. Le club Ché cherche de la régularité dans ses performances puisqu’il est sur une série de 3 journées sans la moindre victoire. Lors des derniers matchs, Valence a obtenu le nul contre une équipe du Celta Vigo (0-0) calée dans la zone de relégation. Ensuite, les Valencians se sont inclinés en déplacement sur la pelouse des deux premiers, le Real Madrid (5-1) et contre Girona (2-1). Une nouvelle fois buteur contre Girona, Hugo Duro a à cette occasion inscrit son 7e but de la saison. Solide lors des dernières semaines, Getafe devrait au moins accrocher un nul contre une équipe de Valence pas au mieux lors des dernières rencontres.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

