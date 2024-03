Pronostic Fiorentina Maccabi Haïfa : Analyse, cotes et prono du match de Conférence League

La Fiorentina se qualifie face au Maccabi

La Fiorentina, finaliste malheureuse de la compétition précédente, a offert un spectacle mémorable lors du match aller, avec une rencontre riche en rebondissements (victoire 4-3), marquée par un but décisif dans les ultimes secondes, alors qu’ils étaient en supériorité numérique. Par la suite, lors de leur dernier match de championnat, les Florentins ont partagé les points avec l’AS Roma (2-2), prolongeant ainsi leur série de quatre matchs consécutifs sans défaite en Serie A, avec trois nuls et une victoire. Cette dernière a été obtenue lors de la réception de la Lazio (2-1), précédée d’un match nul à Empoli (1-1) et d’un autre match nul vierge sur le terrain du Torino (0-0). Actuellement, la Fiorentina se classe 8e en Serie A, à 4 points des places européennes pour la saison prochaine.

Pour renverser la situation en Italie après leur défaite face à la Fiorentina dans les dernières secondes, le Maccabi Haïfa devra se montrer très convaincant. Lors du premier affrontement, les Israéliens ont été défaits dans un match très animé (3-4), mais ils ont su éliminer La Gantoise en seizièmes de finale (1-2 sur l’ensemble des deux matchs). Parallèlement, engagé dans la course pour un troisième titre consécutif en championnat, Haïfa a subi une défaite le week-end dernier contre le Maccabi Bnei Raina (2-1), creusant ainsi un écart de cinq points avec le Maccabi Tel Aviv en tête du classement. À noter que Show, exclu lors du match aller, sera suspendu pour la rencontre décisive face à la Fiorentina qui pourrait s’imposer comme à l’aller. Auteur de 10 buts cette saison, toutes compétitions confondues, Nicolas Gonzalez pourrait de nouveau être un atout offensif jeudi soir.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

