Pronostic Finlande Slovénie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

La Slovénie va chercher un résultat en Finlande

La Finlande va tenter de faire aussi bien que lors du précédent éliminatoire pour l’Euro, où elle avait accroché pour la 1re fois de son histoire une place dans une phase finale de compétition internationale. Mais depuis sa participation à l’Euro 2020, où elle est sortie dès la phase de groupe, la sélection finlandaise est passée à côté du Mondial 2022 au Qatar et n’a pas été spécialement brillante en Ligue des Nations. Pour ses débuts dans ces éliminatoires pour l’Euro, la sélection finlandaise n’a pas tenu la comparaison au Danemark (3-1) face à un Hojlund en état de grâce. Ensuite, la Finlande s’est reprise en allant s’imposer en Irlande du Nord (0-1) où il n’est jamais simple de l’emporter. Dans cette poule assez ouverte, la Finlande a son mot à dire et devrait se bagarrer avec le Danemark et la Slovénie. Pour ce rassemblement, Markku Kanerva s’appuie sur un groupe assez classique dans lequel on retrouve évidemment son capitaine, le portier Hradecky du Bayer Leverkusen, Uronen de Schalke (ex-Brest), Glen Kamara des Rangers, le goleador Pukki de Norwich et son partenaire en attaque Pohjanpalo.

► 100€ de Bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, la Slovénie a profité d’un début de calendrier favorable pour prendre les commandes de ce groupe des éliminatoires. En effet, les Slovènes se sont imposés au Kazakhstan (1-2) avant de prendre le dessus sur San Marin (2-0). Avec le faux-pas du Danemark au Kazakhstan, la Slovénie réussirait une très belle opération en ramenant un résultat de ce déplacement en Finlande. Absente du dernier Mondial, la sélection slovène n’a plus connu les joies d’une phase finale de championnat d’Europe depuis l’Euro 2000 organisé conjointement par les Pays Bas et la Belgique. Tombée dans un groupe relevé (Serbie, Norvège et Suède) lors de la dernière Ligue des Nations, la Slovénie s’en est plutôt bien sortie en se maintenant, devançant la Suède au classement. Sur une bonne dynamique de 8 matchs consécutifs sans la moindre défaite, la sélection slovène se présente avec des ambitions en Finlande. Si le sélectionneur slovène ne pourra pas compter sur son capitaine et portier Jan Oblak, qui a fini la saison avec une blessure, les Kurtic, Verbic, Sporar et la pépite Sesko devant seront bien présents. Sur une excellente dynamique, la Slovénie pourrait ramener au moins un nul de ce déplacement en Finlande.

► Le pari « Victoire Slovénie ou match nul » est coté à 1,50 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner 200€ (300€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,62 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner 224€ (324€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Sesko ou Pukki buteur » est coté à 2,00 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner 300€ (400€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Finlande – Slovénie :

– 100€ DIRECT(Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en Bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Finlande Slovénie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

En Finlande, un enfant interrompt un match en entrant sur la pelouse avec son tricycle