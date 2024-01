Pronostic Everton Crystal Palace : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

Un Everton à réaction face à Crystal Palace

Ce mercredi, Everton reçoit Crystal Palace dans le cadre d’un replay des 32es de finale de la FA Cup. Lors de leur premier choc, les Toffees ont ramené un nul de Selhurst Park face à Palace (0-0). Ce mercredi, la bande à Sean Dyche veut passer ce cap en profitant du soutien de son public de Goodison Park. Dernièrement, Everton a connu une désillusion en quart de finale de la Carabao Cup en s’inclinant à domicile contre Fulham. Actuellement, les Toffees ne sont pas au mieux avec 4 journées sans la moindre victoire (3 défaites et un nul). Le week-end dernier, les partenaires de Seamus Coleman ont obtenu un bon nul face à une formation d’Aston Villa (0-0) qui joue les premiers rôles dans le championnat. En difficultés au classement, Everton l’est car il a été sanctionné à la suite d’infractions financières lors de la saison 2020/21. Juste derrière cette décision, les Toffees avaient bien réagi en remportant 4 matchs de rang. En début de semaine, l’autre club de Liverpool a appris qu’il était de nouveau au cœur d’une enquête qui pouvait se conclure avec une nouvelle sanction.

De son côté, Crystal Palace est actuellement en 14e place avec 5 points de plus que Luton, premier relégable. Lors des 9 dernières journées, les Eagles se sont seulement imposés une seule fois lors de la réception face à Brentford (3-1). Lors de ce passage, un homme s’est mis en évidence, le Français Michael Olise. Ce dernier était en revanche absent lors du match de FA Cup face à Everton (0-0) et manquera de nouveau cette rencontre. Cette absence est un coup dur offensivement pour Palace, puisque Jordan Ayew est également indisponible puisqu’il a rejoint sa sélection pour disputer la CAN. Dans son stade, Everton devrait s’imposer face à Palace et se qualifier pour les 16e de finale. Sans doute aligné devant, Calvert-Lewin (4 buts cette saison) pourrait se montrer.

