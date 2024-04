Pronostic Dortmund Stuttgart : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Dortmund enchaîne et met la pression sur Stuttgart

Si elle pouvait sembler banale au cours des dernières saisons, l’affiche qui oppose Dortmund à Stuttgart vaut gros dans la course à la Ligue des Champions cette année. D’un côté, la formation du BVB ne s’est jamais mieux portée depuis le début de l’exercice. S’ils ont évidemment dit au revoir au titre, faute à des prestations de début de saison en demi-teinte et la folle série de Leverkusen, les Marsupiaux (4es) semblent avoir enfin trouver leur rythme de croisière. Ils l’avaient d’ailleurs confirmé lors du Klassiker, s’imposant face au Bayern Munich (0-2) à la surprise générale, enchainant dans le même temps un 4e succès consécutif en Bundesliga. Ce choc de la 28e journée vient donc à point nommé pour des Jaunes en quête de confirmer leur belle dynamique, afin de préparer au mieux le rendez-vous tant attendu face à l’Atlético Madrid en 1/4 de finale de C1, mercredi prochain. Le BVB recevra Stuttgart avec le souvenir en tête d’une défaite dans le Sud-Ouest de l’Allemagne à l’aller (2-1).

3e, Stuttgart n’en finit plus d’épater en Allemagne. Les hommes de Sebastian Hoeness, auteur d’un travail remarquable depuis son arrivée il y a près d’un an, ne démordent pas de leurs ambitions européennes, et conservent week-end après week-end leur place sur le podium de Bundesliga. Les coéquipiers de Guirassy (23 buts en championnat) ont d’ailleurs atteint le plus grand total de points du club depuis la saison 2009-2010, alors même que 7 journées sont encore à venir. Cependant, leur avance de 5 points ne semble que provisoire, tant le calendrier à venir est chargé. En plus du BVB, les Rouges croiseront la route des Invincibles de Leverkusen, ainsi que celle du Bayern et de Francfort. Pour ne rien arranger, Stuttgart a déjà laissé des points filer entre ses doigts lors de la J27 face à Heideneim, concédant le match nul sur sa pelouse (3-3). En cas de défaite, le club verrait son adversaire du soir revenir à 2 unités au classement. Pour la première fois depuis la mi-janvier en championnat, le VFB a de grandes chances de s’incliner à Dortmund, sous la pression de la course à l’Europe, et d’un mur jaune probablement en furie.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

