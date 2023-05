Pronostic Cadiz Real Valladolid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Cadiz se fait la belle face à Valladolid

La lutte pour le maintien ouvre la 35e journée de la Liga avec une confrontation entre Cadiz et Valladolid. Ces deux équipes sont au coude à coude aux portes de la zone de relégation. Actuellement, la formation andalouse se trouve en 16e position avec le même nombre de points que son adversaire du soir, avec surtout seulement une unité d’avance sur Getafe, premier relégable. Après avoir encaissé une lourde défaite sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (5-1), Cadix a subi une nouvelle désillusion à Majorque (1-0). Avec une seule victoire lors des 6 dernières journées de championnat, le club andalou n’est pas au mieux.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

À l’instar de Cadiz, Valladolid est lui aussi dans une situation inconfortable, puisqu’il flirte dangereusement avec la zone de relégation. 17e, le Real reste sur 4 défaites consécutives face à Valence (2-1), l’Atlético de Madrid (2-5), le Rayo Vallecano (2-1) et le week-end dernier à domicile face au FC Séville (0-3). En déplacement, Valladolid souffre et n’a pris des points qu’à 5 reprises en 17 rencontres. Le bilan des derniers matchs n’est pas de bon augure avec 5 défaites lors des 7 derniers voyages, pour un nul et une victoire. Dans cette formation, on retrouve des éléments d’expérience comme Escudero, Masip ou Larin, mais pour l’instant, ça ne suffit pas. Comme lors de son dernier match dans son antre (victoire 2-1 face à Valence), Cadix pourrait décrocher une précieuse victoire face à un concurrent direct, ou au moins 1 point face à Valladolid en grosse galère à l’extérieur.

► Le pari « victoire Cadix » est coté à 2,15 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 215€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Cadix – Valladolid :

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Cadia Valladolid encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Gökhan Inler : « Lavezzi me faisait penser à Maradona »