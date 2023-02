Pronostic Augsbourg Hoffenheim : Analyse, cotes et prono sur le match de Bundesliga

Augsbourg résiste à Hoffenheim

L’affiche qui ouvre la 21e journée de Bundesliga concerne le maintien avec une opposition entre Augsbourg et Hoffenheim. Les Fuggerstädter d’Augsbourg se trouvent actuellement en 13e position avec seulement 4 points d’avance sur la zone de relégation et 2 sur leur adversaire du soir. Dans le dur avant la trêve avec 7 journées de championnat sans la moindre victoire, Augsbourg s’est repris à domicile depuis la reprise en remportant ses deux matchs à la maison. Les partenaires de Cardona (blessé quasiment depuis son arrivée cet hiver) se sont défaits du Borussia Mönchengladbach (1-0) et du Bayer Leverkusen (1-0). Ces résultats sont importants, car le Bayer était en grande forme lors de sa venue à la WWK Arena. Le week-end dernier en revanche, Augsbourg a été battu à Mayence (3-1). Avec Demirovic (7 buts) et Berisha (6 buts), les Fuggerstädter possèdent deux très bons buteurs.

Ces dernières années, Hoffenheim nous avait habitués à jouer les premiers rôles, voire la première partie de tableau. Cette année, le TSG souffre et lutte pour se maintenir. Actuellement, Hoffenheim pointe en 14e position avec seulement 2 points d’avance sur la zone de relégation. Les partenaires de Kramaric sont dans le dur, puisqu’ils restent sur 10 journées de championnat sans la moindre victoire. Le week-end dernier, Hoffenheim s’est de nouveau incliné face au Bayer Leverkusen (1-3). Le TSG reste surtout sur 4 grosses claques face à Gladbach’ (1-4), Leipzig (3-1) en Coupe d’Allemagne, Bochum (5-2) et donc contre le Bayer (3-1). Hoffenheim possède pourtant un effectif de qualité avec Kramaric, Bebou, Angelino, Kabak, Delaney, Dabbur ou Dolberg. À domicile, Augsbourg devrait au moins prendre un point face à une équipe d’Hoffenheim qui n’arrive plus à gagner.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

