Pronostic Athletic Bilbao Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Barça et Bilbao se neutralisent dans la course à la C1 ?

Battu le week-end dernier sur la pelouse du Betis, Bilbao a parfaitement réagi à la maison en étrillant l’Atlético Madrid (3-0) en demi-finale de Coupe du Roi. Cette victoire prolonge encore la série d’invincibilité des Basques à domicile à 15 matchs, c’est dire le défi qui attend le Barça ce dimanche. Les hommes de Valverde semblent avoir sécurisé leur 5e place synonyme de qualification pour la C3, et ont toujours l’espoir d’aller chercher la 4ème place qui leur permettrait d’arracher une place en Ligue des Champions. Les anciens Parisiens Berchiche et Herrera seront a priori toujours absents, mais les Basques pourront compter sur leur trio d’attaque très efficace ces derniers temps, composé d’Inaki Williams (9 buts, 3 passes), son frère Nico (3 buts, 6 passes) et de l’attaquant de pointe Guruzeta (10 buts, 3 passes). A noter que les 3 ont marqué contre l’Atlético dans la semaine.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Le Barça est sur une plutôt bonne série de 6 matchs sans défaite, avec notamment un bon nul sur la pelouse de Naples en C1 (1-1) suivi d’un beau succès contre Getafe en Liga (4-0). Il sera difficile de déloger les Catalans des places pour la C1 mais sait-on jamais surtout dans un match contre un adversaire direct qu’est Bilbao. D’autant que Barcelone est encore privé de joueurs majeurs, notamment Gavi, Torres, Baldé et Alonso. Tous les deux buteurs contre Getafe, Joao Felix (5 buts, 2 passes) et Raphinha (4 buts, 6 passes) devraient débuter aux côtés d’un Lewandowski moins prolifique que les précédentes saisons mais toujours aussi précieux (12 buts, 5 passes). Ces deux équipes sont difficiles à battre ces derniers temps, et un match nul pourrait arranger tout le monde. L’attaque de Bilbao est efficace en ce moment, et le buteur maison Guruzeta semble un choix intéressant.

► Le pari « match nul » est coté à 3,45 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 345€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Guruzeta buteur » est coté à 3,10 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 310€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Bilbao – Barcelone :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Bilbao Barcelone encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !-1