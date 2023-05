Pronostic AS Roma Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et prono de la demi-finale aller de Ligue Europa

Le Bayer Leverkusen va chercher un résultat à Rome

Sur une terrible série de 4 journées sans la moindre victoire en Serie A, la Roma est en train de voir ses rêves de qualification pour la Ligue des champions s’envoler. De plus, les Romains ont perdu gros le week-end dernier en s’inclinant face à un adversaire direct, l’Inter Milan. Dominés, les Giallorossi ont logiquement concédé un revers face aux Nerazzurri (0-2). À la suite de ce nouveau revers, la bande de Mourinho accuse 5 points de retard sur le top 4 qui semble difficilement rattrapable avec 4 journées à disputer. En revanche, la Louve a toujours l’ambition de faire le doublé au niveau européen. L’an passé, les partenaires de Smalling avaient remporté la 1re édition de la Ligue Europa Conférence et sont donc cette année toujours en course en Ligue Europa. Pour atteindre ce dernier carré, les Romains ont successivement dominé Salzbourg, la Real Sociedad et le Feyenoord Rotterdam au tour précédent. À chaque fois, les Giallorossi ont fait la différence à domicile, s’imposant notamment lors de la prolongation face au Feyenoord dans un match fou (4-1). Dans ce sprint final, Mourinho est embêté par de nombreuses incertitudes concernant Smalling, El Shaarawy, Wijnaldum, touchés lors des dernières semaines. De plus, l’un des grands artisans du bon parcours européen, Paolo Dybala, n’est pas au mieux et a été préservé lors des dernières rencontres.

► 110€ remboursés en EXCLU chez VBET avec le code RDJVBET23

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le Bayer Leverkusen est métamorphosé depuis l’arrivée de Xabi Alonso. Souvent considéré comme le cerveau des équipes dans lesquelles il a évolué, l’Espagnol est en train de réussir sa reconversion en tant qu’entraîneur. Depuis son arrivée, ses hommes sont passés de la relégation à la 6e place. En revanche, le Bayer reste sur un résultat décevant en Bundesliga avec un revers à domicile le week-end dernier contre le FC Cologne (1-2), qui peut être expliqué par l’ambition de décrocher une place en finale de cette Ligue Europa. Pour en arriver là, les Allemands se sont notamment défaits de Monaco, de Ferencvaros et de l’Union saint-gilloise en gagnant à chaque fois à l’extérieur. Xabi Alonso possède un effectif de qualité avec Adli, Wirtz, Hlozek, ou Palacios, et le duo Diaby – Azmoun devant. Au regard des incertitudes qui entourent l’effectif de la Roma, qui reste en plus sur 4 matchs sans victoire, le séduisant Bayer Leverkusen de Xabi Alonso semble avoir les armes pour ramener au moins le nul de ce déplacement en Italie.

► Le pari « Victoire Bayer ou Match nul » est coté à 1,68 chez VBET qui vous rembourse en EXCLU chez SoFoot votre 1er pari de 110€.

► Profitez de 110€ remboursés chez VBET :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code RDJVBET23 sur la 3e page du formulaire d’inscription (dans le bloc Code Promo).

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé de 110€ au lieu de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 110€ sur ce pari pour tenter de gagner 185€.

– Si vous perdez, vos 110€ vous sont totalement remboursés en paris gratuits.

► Le pari « Azmoun ou Abraham buteur » est coté à 1,93 chez VBET qui vous rembourse en EXCLU chez SoFoot votre 1er pari de 110€.

► Profitez de 110€ remboursés chez VBET :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code RDJVBET23 sur la 3e page du formulaire d’inscription (dans le bloc Code Promo).

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé de 110€ au lieu de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 110€ sur ce pari pour tenter de gagner 212€.

– Si vous perdez, vos 110€ vous sont totalement remboursés en paris gratuits.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce AS Roma Bayer Leverkusen :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Roma Bayer Leverkusen détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Ligue Europa : Manchester-Séville en quarts, la Juve pour le Sporting