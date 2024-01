Pronostic Annecy Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau stoppe l’hémorragie à Annecy

Relégué lors de la dernière journée, Annecy avait bénéficié de la relégation administrative de Sochaux pour conserver sa place en Ligue 2. Les Hauts-savoyards souffrent de nouveau dans cet exercice puisqu’ils sont déjà englués dans la zone de relégation. A force d’enchainer les contre-performances, les partenaires de Pajot voient l’écart avec les non relégables s’accentuer. En effet, la formation haute-savoyarde est désormais à 4 unités de Troyes, qui semble aller un peu mieux depuis que Guion est arrivé. A l’orée de recevoir Pau, Annecy reste sur 5 journées sans la moindre victoire. Les hommes de Guyot n’ont pas abdiqué comme on peut le constater avec des courtes défaites lors de cette mauvaise série. En milieu de semaine, Annecy a de nouveau perdu d’un but face à Amiens (1-0).

En face, Pau fut l’une des bonnes surprises de la 1ère partie de saison, au point de finir en 5e place l’année 2023. La belle mécanique paloise a cependant connu un coup d’arrêt en 2024 avec un revers à Rodez (2-1). En milieu de semaine, le club béarnais comptait sur le soutien de son Nouste Camp, où il n’avait plus perdu depuis plus de 4 mois pour se relancer. Sans un grand Kamara, les Palois auraient dû s’incliner plus lourdement face à l’AS Saint Etienne (0-1) qui n’a jamais été inquiété. Ce samedi, Pau va vouloir mettre fin à cette spirale en profitant de ce déplacement chez un mal classé pour repartir de l’avant. La bande à Usai devrait au moins prendre un point en Haute-Savoie face à une équipe d’Annecy mal embarquée.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

