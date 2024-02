Pronostic Angers Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Angers se reprend à domicile contre Rodez

Angers et Auxerre se livrent un joli mano à mano pour remporter la Ligue 2. Actuellement, les deux formations sont à égalité mais la formation bourguignonne possède une différence de buts favorable qui lui permet d’occuper la tête. L’AJA pourtant tenue en échec, a profité du revers du SCO à Bordeaux (1-0) pour conclure la 22e journée de Ligue 2. Cette défaite rappelle que rien n’est encore joué puisque les Angevins avaient très bien fini l’année mais rencontrent plus de difficultés dans ces premières semaines de 2024. En effet, Angers est toujours aussi solide à domicile mais vient de s’incliner lors de ses 2 derniers déplacements à Bastia (2-0) et Bordeaux (1-0). La situation n’a rien d’alarmante, Angers étant très costaud à domicile.

De son côté, Rodez est à un moment clé de la saison. En effet, pour l’instant, le club aveyronnais fait partie du lot d’équipes engagé pour lutter pour les playoffs. Avec 3 points de retard sur Amiens, 5e, les Ruthénois peuvent toujours croire aux barrages. En revanche, leur dynamique actuelle n’est pas rassurante avec un nul à Guingamp (3-3) et un revers à domicile face à Laval (1-2). Une nouvelle contre-performance ce samedi pourrait enterrer les derniers espoirs aveyronnais de montée. Rodez garde en mémoire le match aller où il avait surclassé le SCO avec une seconde mi-temps de folie. Vainqueur des 9 derniers matchs devant son public, Angers devrait se reprendre et se relancer dans la course à la montée directe en Ligue 1.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

