Pronostic Angers Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Angers sort le bleu de chauffe face à Amiens

La Ligue 2 nous offre une saison passionnante. En effet, alors que l’on pensait que l’AJ Auxerre et le SCO d’Angers filaient vers la montée en L1, ces deux formations ont connu des résultats décevants. Les hommes de Dujeux se sont seulement imposés à 3 reprises lors des 9 dernières journées, ce qui a permis aux poursuivants de revenir. En effet, les Angevins possédaient un matelas d’avance et ne comptent plus que 2 unités de plus que Laval et 5 sur Saint-Etienne. Après avoir renoué avec la victoire lors de la réception d’Ajaccio (3-1), le SCO se déplaçait avec ambition sur la pelouse de Valenciennes, dernier du championnat. Malgré le grand écart entre les 2 équipes, les Angevins n’ont pas réussi à s’imposer en concédant le nul (0-0). De retour dans son stade, Angers espère prendre les 3 points pour ne pas se retrouver sous pression lors de cette dernière ligne droite.

De son côté, Amiens est une équipe de série. Bien rentré dans sa saison, le club picard a semblé être un des candidats à la montée. Ensuite, les hommes d’Omar Daf ont connu une grosse baisse de régime. Finalement, les Amiénois ont signé quelques résultats intéressants qui leur ont permis de remonter au classement et de se mêler à la course aux playoffs. Cette belle dynamique s’est estompée pour laisser place à une accumulation de matchs nuls. En effet, les Amiénois viennent d’enregistrer 5 nuls lors des 6 dernières journées, qui ne leur permettent pas de basculer du bon côté. 10e de Ligue 2, la formation picarde reste seulement à 3 points des places de barragistes. Le week-end dernier, Amiens a de nouveau été tenu en échec à domicile par Rodez (1-1). Devant ses supporters, Angers devrait s’imposer face à Amiens et consolider sa place parmi les 2 premiers.

Ligue 2 : Angers patine, mais souffle sur la nuque d'Auxerre