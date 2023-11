L’Union Berlin nomme une femme coentraîneur

Eta vu ?

Nommé sur le banc de l’Union Berlin à la suite du renvoi d’Urs Ficher, Marco Grote aura besoin d’un numéro 2 pour l’assister dans sa tâche. Pour la première fois de l’histoire du championnat allemand, c’est une femme qui est nommée à ce poste, en la personne de Marie-Louise Eta, 32 ans, ancienne joueuse du Werder Brême et jusqu’alors adjointe de Grote au sein des U19 de l’Union. Un moment historique qui est conditionné au fait que la direction ne nomme pas un autre staff d’ici la fin de la trêve internationale.

Marie-Luise #Eta von #Union #Berlin schreibt Bundesliga-Geschichte. Sie wird die erste Co-Trainerin, die ein männliches Fußballteam in der höchsten Spielklasse trainiert. Nach der Trennung von Trainer Urs #Fischer unterstützt sie damit dessen Interims-Nachfolger Marco Grote. pic.twitter.com/uTsl1Hqsvp — rbb|24 (@rbb24) November 15, 2023

Le président du club, Dirk Zingler, a déclaré que ce n’était pas une « une décision consciente d’avoir une femme comme entraîneur adjoint », et que, pour lui, « c’est une formatrice de football » qu’il « regarde exactement de la même manière, qu’elle soit une femme ou un homme ». Marie-Louise Eta a déjà une solide expérience des bancs, puisqu’elle était assistante dans les sélections nationales de jeunes en U15, U17 et U19, sans compter son expérience chez les Eisernen. Le duo Grote-Eta aura fort à faire s’il reste sur le banc de l’Union, avec un club actuellement dernier de Bundesliga et qui compte 6 points après 11 journées.

Tout simplement un premier job de rêve !

