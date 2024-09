Le FC Martigues pourrait quitter le Vélodrome plus tôt que prévu

Un baptême mal embarqué.

En plus d’un début de saison très délicat pour son retour en Ligue 2 (17e), le FC Martigues fait face à une problématique de taille. Alors qu’il évolue au stade Vélodrome depuis cet été – en attendant la fin des travaux de mises aux normes de son stade –, le petit Poucet de l’antichambre pourrait déjà dire adieu à l’enceinte phocéenne. Au micro de BFM Marseille Provence, le président du club Pierre Wantiez pointe les difficultés liées à cette association, en attendant de retrouver le stade Francis-Turcan au début du printemps.

Pour chaque match au Vélodrome, le club débourse 160 000 euros

« Le public martégal aime Turcan, c’est normal. Il y a une chaleur qui y est propre, énonce le boss du FC Martigues, Le public est très proche du terrain, on sent une ferveur spécifique qui ne peut pas être reproduite au stade Vélodrome. » Si les joueurs et supporters sont en manque de repères, les finances du club souffrent terriblement des frais de location. Au total, un match à Marseille coûte la modique somme de « 160 000 euros ».

À l’heure actuelle, une délocalisation est envisageable dès le prochain match « à domicile », bien qu’aucune autre piste sérieuse ne soit encore envisagée. « On ne peut pas aller dans un stade de rugby, on ne peut pas aller à Nice. Nîmes ne souhaite pas nous accueillir, c’est leur droit. » Dans tous les cas, une chose est sûre : « Si on doit quitter le stade Vélodrome, on s’éloignera beaucoup de Martigues. »

Pas facile pour se concentrer sur la lutte pour le maintien.

Pronostic Martigues Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2