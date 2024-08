Un match de Ligue 1 diffusé gratuitement par DAZN ce week-end

Amis toulousains, amis nantais, c’est pour vous, c’est cadeau.

Le site Tribune nantaise a annoncé que DAZN, qui vient d’acquérir les droits de la Ligue 1, va diffuser gratuitement le match entre Toulouse et Nantes, qui aura lieu dimanche à 17 heures. Contacté par L’Equipe, le nouveau diffuseur du championnat de France précise cependant qu’il s’agit d’un évènement ponctuel visant à promouvoir son offre, dans le cadre du début de saison. Pour y avoir accès, il suffira de se créer un compte sur la plateforme, en entrant son prénom, son nom et son email. Sur son site, DAZN précise pourtant qu’elle proposera la diffusion gratuite d’un match « pour chaque journée ».

Il y a deux semaines, DAZN a révélé ses tarifs pour suivre le championnat français cette saison, non sans faire grincer les dents de nombreux supporters. Et pour cause : avec une offre à 39,99 euros par mois sans engagement pour sept matchs par journée, ou la moitié pour ne suivre qu’une rencontre (qui ne sera pas au choix), c’est peu dire que se poser devant la Ligue 1 est devenu un luxe.

Pitié, pas de 0-0 au Stadium.

Nantes étonne Nice, Montpellier taxe Le Havre, Toulouse cartonne Clermont