Les Nigérianes démentent les accusations de boycott

Une grève en plein Mondial ? Et puis quoi encore.

Il y a quelques jours, le média nigérian Punch a révélé que les joueuses nigérianes prévoyaient une grève et un boycott lors de leur premier match à la Coupe du monde féminine qui débute le 20 juillet en Australie. Une déclaration que la capitaine des Super Falcons, Onome Ebi, a tenu à démentir dans une vidéo publiée par la fédération nigériane : « Je n’ai aucune idée d’où vient ce boycott. Nous n’avons jamais eu de telles conversations à ce sujet. Il n’y a pas de commentaire à faire : nous sommes bonnes à l’entraînement et nous sommes prêtes pour la Coupe du monde. Les séances sont intenses. Les joueuses se retrouvent dans l’aspect physique et dans l’aspect tactique de la préparation. L’ambiance est bonne ». La défenseure de 30 ans compte bien ajouter une ligne à son palmarès avec son équipe nationale, déjà bien orné de quatre championnats d’Afrique féminins (2010, 2014, 2016, 2018).

🔊:"No idea where the story is coming from" – 💭🇳🇬 captain, Onome Ebi dispels media rumours about boycott threats ahead of 2023 Women's World Cup #SoarSuperFalcons #FIFAWWC #TeamNigeria pic.twitter.com/NTPaQcxWjo — NGSuper_Falcons (@NGSuper_Falcons) July 8, 2023

