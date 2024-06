Le président de Toulouse Damien Comolli et John-Valovic Galtier seront jugés en octobre

John aux portes du pénitencier.

Le président de Toulouse Damien Comolli et John Valovic-Galtier, le fils adoptif de Christophe Galtier, seront jugés les 28 et 30 octobre prochains. Ils sont poursuivis pour « escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de l’activité d’agent sportif ou complicité », indique le parquet de Marseille. Sept autres personnes, dont le directeur général du Dijon FCO ou le responsable du recrutement de l’AJ Auxerre, seront aussi entendues par le parquet de Marseille. L’enquête avait été ouverte en 2022 et cherche à savoir si les personnes entendues ont touché de l’argent de transferts sans pour autant détenir la licence d’agent.

Ce système « aurait ainsi permis l’homologation de plusieurs contrats de joueurs et entraîneurs professionnels par la Fédération Française de Football, victime de ces agissements supposés, et au paiement de nombreuses commissions d’agents » selon le parquet, qui avait évoqué plus de deux millions d’euros saisis dans cette affaire. Les peines peuvent aller jusqu’à dix ans de prison et un million d’euros d’amende.

