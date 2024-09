La réalisation de beIN Sports une nouvelle fois ciblée à Pau

La résistance continue.

En Ligue 2, le mouvement de contestation se poursuit pour les supporters. Mardi soir, pendant le match opposant Pau à Lorient, les ultras lorientais ayant fait le déplacement ont montré qu’il n’avaient toujours pas digéré le passage du multiplex de Ligue 2 du samedi soir au vendredi soir initié par le diffuseur beIN Sports, qui ne pouvait pas vraiment faire autrement.

Si après différents incidents cet été, le climat s’était quelque peu apaisé sur les dernières semaines, la réalisation a une nouvelle fois été perturbée lors du Pau-Lorient (1-0). Ce mercredi, beIN Sports indique même à L’Équipe que« la réalisation a eu du mal à être assurée correctement à cause de lasers envoyés depuis la tribune visiteurs visant plusieurs cadreurs tout au long de la première mi-temps, avant que la situation ne se règle à partir de la 50e minute. »

Selon le parquet de Pau, une enquête préliminaire a été ouverte pour « utilisation d’un appareil à laser non destiné à un usage spécifique autorisé d’une classe supérieure à 2 ». Un délit pouvant être sanctionné de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.

Le retrait de beIN Sports, une possibilité ?

Une nouvelle fois empêché de faire le boulot, beIN Sports pourrait être amené à prendre une décision radicale dans les semaines à venir. Le 5 septembre dernier, Florent Houzot, le directeur de la rédaction de la chaîne, demandait un arrêt des violences, au risque que beIN se retire : « Je regrette que les clubs qui sont en contrat avec beIN Sports ne soient pas plus au soutien. Pour certains d’entre eux, à travers notre paiement des droits télé, c’est plus de 50 % de leurs revenus. À un moment donné, il faut qu’ils se positionnent de manière plus claire. Si cela ne l’est pas, il faudra qu’ils en tirent les conséquences. S’ils votent majoritairement pour un multiplex de L2 le samedi, ce sera sans beIN Sports », avait-il déclaré à L’Équipe.

Et s’il était venu le temps de la Ligue 2 sur France 3 régions ?

