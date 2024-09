La FIFA autorise la France à expérimenter la sonorisation des arbitres

Petite révolution en approche.

Lors d’une conférence de presse donnée ce mardi, Philippe Diallo, le directeur de la FFF, a annoncé qu’un petit bouleversement pourrait arriver dans les prochaines semaines. En accord avec la FIFA, la France a eu le feu vert pour tester cette saison la sonorisation des arbitres centraux à l’occasion des décisions prises après avoir eu recours à l’assistance vidéo. En gros, comme aux derniers JO, les arbitres pourront s’adresser directement au public pour expliquer leur décision et clarifier les situations qui ont nécessité l’utilisation de la VAR.

Reste encore à voir si la LFP souhaite intégrer ce dispositif en Ligue 1 et en Ligue 2, alors que la VAR, qui devait faire son apparition dans l’antichambre du foot français, a été reportée à plus tard en raison de problèmes financiers. Pour ce qui est d’une sonorisation totale, comme au rugby, le projet ne peut pas encore aboutir pour le moment. « Nous nous sommes heurtés à un refus de l’IFAB (l’instance qui régit les lois du jeu, NDLR) », a précisé le boss de la FFF, qui devrait continuer à travailler pour « toutes ces innovations qui peuvent permettre aux arbitres de faire une meilleure pédagogie et éviter des crispations inutiles ».

On a déjà hâte d’entendre Clément Turpin expliquer qu’il y a un penalty pour Lyon.

