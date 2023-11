Coupe de France : Ajaccio assure, le carton du jour pour Vitré

Dimanche sans surprise, mais pas sans spectacle.

Le 7e tour de la Coupe de France cuvée 2023-2024 a (quasiment) pris fin ce dimanche au terme d’une journée où la plupart des favoris ont assuré. Seul club de Ligue 2 en lice ce jour, Ajaccio s’est facilement imposé (1-4) sur la pelouse du Toulouse Métropole FC (R1) grâce notamment à un triplé du vétéran Riad Nouri (38 ans). Qualification également pour Rouen (N), qui a galéré (1-2) en déplacement au Stade Pontivyen (N3) et Nîmes (N), qui a joué correctement sa partition (1-3) à Roanne (R2).

Quelques gros scores ont également émaillé les pelouses françaises, à commencer par celle de Châteaugiron (R2), écrasé (0-6) par Vitré (N3), ou encore Chambly (N2), qui a bombardé (2-5) Camon (R2). Quatre rencontres sont également allées jusqu’à la séance de tirs au but : si Reims Sainte-Anne (N3) a provoqué l’une des rares petites surprises en battant (1-1, 5-4 T.A.B.) Boulogne-sur-Mer (N2), Avoine (N2) a tremblé jusqu’au bout (2-2, 7-8 T.A.B.) à Nœux-les-Mines (R1), tandis que Squadra Valincu et Geispolsheim – pensionnaires de R1 – ont vaincu des adversaires de même niveau (respectivement Fabrègues et Forbach).

Vivement le 8e tour.