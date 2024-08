Barrages de C1 : Galatasaray sorti par les Young Boys, Salzbourg qualifié

Déjà la crise à Istanbul ?

Galatasaray ne verra pas la saison régulière de la Ligue des champions après sa défaite à domicile face aux Young Boys (0-1, 2-4 au score cumulé). Comme au match aller, les Turcs ont longtemps été dominés par les Suisses. Le but logiquement refusé à Ebrima Colley à la suite d’un poteau (31e) avait laissé entrevoir leurs largesses. Revenu des vestiaires avec d’autres intentions, Galatasaray a alors appuyé sur l’accélérateur, sans parvenir à trouver la solution. Kaan Hayan pensait remettre les deux équipes à égalité sur la double confrontation, mais son but sur corner a aussi été refusé (52e). Les imprécisions et la tension en tribunes, avec une brève interruption de la rencontre pour des jets de projectiles, ont terni la soirée, jusqu’au but fatal du Français Alan Virginius (87e), prêté par le LOSC cet été, et l’expulsion de Fernando Muslera qui a suivi.

Habitué de la compétition à l’automne, le RB Salzbourg s’est logiquement qualifié malgré le match nul à domicile à domicile face au Dynamo Kiev (1-1, 3-1 au score cumulé). Après avoir ouvert le score par l’intermédiaire d’Adam Daghim (12e), les Autrichiens ont été rapidement repris par le but de Vladyslav Vanat (29e), mais se hissent tout de même en saison régulière de C1. De son côté, le Sparta Prague avait assuré à l’aller et a confirmé au retour contre Malmö (2-0, 4-0 au score cumulé). La décision s’est faite en fin de rencontre avec des buts Lukáš Haraslín sur penalty (80e) et d’Albion Rrahmani (83e).

À Lille d’en faire autant désormais.

Les résultats :

Galatasaray 0-1 Young Boys Berne

Salzbourg 1-1 Dynamo Kiev

Sparta Prague 2-0 Malmö

