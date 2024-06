Antoine Griezmann : «  Mon rôle est totalement différent ici »

L’autre patron.

À la veille de Pays-Bas-France, Antoine Griezmann était devant la presse au stade de Leipzig, satisfait d’avoir eu un « match très dur physiquement » contre l’Autriche, « au moins, comme ça, on est entré dans la compétition et on est prêts à aller de l’avant ». Le numéro 7 des Bleus a été interrogé sur son sélectionneur, Didier Deschamps, qu’il connaît par cœur : « Il se trompe rarement, c’est un entraîneur qui gagne, il a ça en lui » et s’est contenté de dire d’« aller voter » quand l’actualité politique est arrivée sur la table.

Il a préféré parler du foot et de la victoire collective du début de semaine : « Ça aide à créer encore plus de liens, on souffre tous ensemble, même les remplaçants ont fait du bien dès qu’ils sont entrés. C’est ça qui va faire la différence. Ceux qui sont sur le banc, ce sera grâce à eux que nous allons gagner ou non. » D’un point de vue personnel, Griezmann le sait : il n’est plus vraiment buteur chez les Bleus, alors qu’il sort d’une saison prolifique avec l’Atlético de Madrid. « Mon rôle est totalement différent ici. À l’Atlético, je suis plus à la finition, ici je suis plus à la construction, a-t-il déroulé. Je m’adapte à chaque match, je n’étais pas loin de marquer contre l’Autriche. Oui, ça me manque, mais vous me connaissez maintenant, ce n’est pas un truc que je recherche. Je veux gagner, je veux faire gagner l’équipe, si c’est avec un but tant mieux, mais je veux juste gagner. »

Son dernier but dans le jeu en équipe de France ? C’était contre les Pays-Bas au printemps dernier.