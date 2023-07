Alexander Nübel rebondit en Bundesliga

Nübel ère.

Prêté depuis deux saisons à Monaco, Alexander Nübel quitte le Rocher pour la ville de Mercedes-Benz et de Porsche. Prêté au VfB Stuttgart par le Bayern Munich, moyennant 1 million d’euros, le portier de 26 ans n’aura jamais confirmé les attentes placées en lui, en Ligue 1 comme au pays, et s’en va avec une réputation d’être humain en peau de pêche. Il aura l’occasion de redorer son blason avec les Souabes, puisqu’il ne pourra vraisemblablement jamais faire son trou en Bavière. Le principal intéressé, lui, s’est dit « heureux de revenir en Bundesliga » pour découvrir une de ses plus chaudes ambiances.

Herzlich willkommen in Cannstatt, Alex! 💪⚪🔴 Der #VfB und der FC Bayern haben sich auf eine einjährige Leihe von Alexander #Nübel verständigt. Der 26-jährige Torhüter wechselt mit sofortiger Wirkung von der Isar an den Neckar. Zur Meldung 🔗➡ https://t.co/a74L9irM9M pic.twitter.com/ZDYe6NB50x — VfB Stuttgart (@VfB) July 25, 2023

Pas sûr que ce demi-sourire annonce des lendemains qui chantent dans le Bade-Wurtemberg…

