Affaire Galtier : « Ça me perturbe que les gens concernés ne parlent pas », avoue Khephren Thuram

Non, l’affaire Galtier ne laisse pas indifférents les joueurs de l’OGC Nice. Khephren Thuram, dans une interview diffusée ce dimanche soir dans l’émission Canal Football Club, n’a pas caché être touché par ces polémiques, en tant qu’homme de couleur noire. Il a par ailleurs invité les membres du club détenant des informations concernant d’éventuels propos racistes à s’exprimer : « Je pense qu’il y a des gens au club qui sont bien placés pour savoir ce qu’il s’est exactement passé. Je pense que ces gens-là devraient parler pour clarifier tout ce qu’on entend, ça me touche énormément, ça me perturbe que les gens concernés ne parlent pas pour que la vérité sorte. »

Une sorte d’appel à témoins envoyé par le joueur de Didier Digard, l’actuel coach niçois, qui semble lui-même avoir été au courant de cette polémique bien avant qu’elle ne soit dévoilée au grand jour. En avril dernier était rendu public un mail appartenant – soi-disant – à l’ancien directeur sportif de Nice Julien Fournier et dans lequel étaient rapportés des propos racistes auprès du plus haut niveau de la direction du club. Digard ne s’était alors pas retenu d’indiquer que « la vérité » éclaterait tôt ou tard. Pour le moment, seules des auditions ont été réalisées concernant le déroulement de l’enquête.

