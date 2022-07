Bleues : la peur de l'engagement, une exception culturelle ?

Tandis que les Anglaises se sont exprimées pour alerter les équipementiers sur le problème des shorts blancs en période de menstruations, les Bleues sont de manière générale bien plus timides au moment de revendiquer une quelconque nécessité de changement dans le foot féminin français. Mais pourquoi une telle absence de prise de position ? Éléments de réponse.

« En France, les joueuses ont aussi des trucs à dire, mais elles ressentent une forme d’illégitimité. Ce ne sont pas des immenses stars à la différence des étrangères dans leurs pays respectifs. »

La touche française

« L’engagement d’un sportif ou d’une sportive dépend beaucoup du contexte dans lequel il évolue. La FFF n’est pas forcément une instance propice à cela au vu de ce qui a été, ou plutôt n'a pas été entrepris depuis la Coupe du monde 2019. »

L'engagement, c'est maintenant

Début février, Ada Hegerberg jetait désespérément un pavé dans la mare après que la FFF avait annoncé sa volonté d’organiser l’Euro 2025. Un coup de gueule, certes isolé, mais bienvenu pour le foot féminin français, alors que ses principales représentantes brillent par leur absence d’engagement. D'autres pays ont pourtant choisi d'exister en dehors des terrains : les Espagnoles ont, entre autres, conjointement milité contre l’homophobie les Américaines ont œuvré pour obtenir l’Equal Pay entre les sections masculines et féminines ; les Danoises ont préféré hypothéquer leurs chances de qualification au Mondial 2019 pour alerter sur la nécessité de considérer leur sport. En France, la seule joueuse à avoir osé s’engager est norvégienne. De quoi questionner les raisons d’une telle frilosité.Dans le foot féminin, la France fait office d’exception. Le premier élément d’explication de cette particularité pour une nation de ce calibre semble s’expliquer par des facteurs culturels. Les mêmes qui conduiraient les Espagnols à garnir massivement les tribunes du Camp Nou pour une demi-finale de Ligue des champions féminine., juge l’ancienne milieu de l’OL et des Bleues Camille Abily.L’absence de titre majeur pour les Bleus poserait en effet problème, la majorité des Françaises ne se sentant pas de revendiquer des droits. Pourtant, comme le rapporte une source contactée au sein de la FFF, le groupe en aurait assez de s’exprimer sur les sujets féministes et liés au développement du football féminin. Joueuses et staffs préféreraient en effet parler ballon. Une manière, selon elles, de normaliser l’approche générale envers le foot féminin, et de l’aborder comme il devrait l’être depuis longtemps, c’est-à-dire comme n’importe quelle autre discipline.Si cette attitude semble novatrice à la lumière de cette information, il n’en reste pas moins qu’elle s’inscrit dans ce qui, de l’extérieur, ressemble à une forme d’apolitisme à la française.(les pionnières du foot féminin en France, NDLR), note à ce propos le journaliste Hubert Artus, auteur du livre. L’une des joueuses du FCF Reims interrogées dans le documentaired’Yvonne Debeaumarché peut d’ailleurs en témoigner :Mais cette posture passive dans la quête de droits et de réalisations sociales, l’équipe de France ne l’a pas toujours tenue. Certaines filles se sont au contraire élevées face au manque de considération pour leurs performances.En 2009, les internationales françaises Sarah Bouhaddi, Gaëtane Thiney, Corine Petit et Élodie Thomis avaient posé nues en se cachant les seins pour une campagne à l’initiative de la FFF. L'idée était d'interpeller la gent masculine avec un slogan féministe :Cette action n’a toutefois pas été suivie par d’autres prises de parole. Encore une fois en raison d’une question culturelle ? Pas spécialement. L’initiative de ce reportage photo avait certes fait parler, mais il avait surtout dérangé à cause de l’hypersexualisation induite des joueuses., se souvient justement Camille Abily. Bien que la Fédération ait à ce moment précis tenté d’œuvrer pour défendre les joueuses, sa position, et particulièrement celle de son président Noël Le Graët, à l’égard des thèmes progressistes interroge., rappelle la sociologue spécialiste du sport Béatrice Barbusse.Par ailleurs, les internationales sont, de par leur statut, moins exposées à des situations nécessitant une prise de parole selon Camille Abily.Ainsi, les têtes d’affiche ne sont pas incitées à revendiquer de meilleures conditions., ajoute la Lyonnaise qui a joué un an aux États-Unis.Raison pour laquelle seules les joueuses les plus expérimentées commencent seulement à se faire entendre. Après la « sonnette d’alarme » tirée par Sonia Bompastor avant la dernière finale de la Ligue des champions, le soutien de Wendie Renard aux Anglaises qui ont demandé à ne plus revêtir de shorts blancs en raison de leurs menstruations semble être un motif d’espoir concret.

Par Gabriel Joly

Tous propos recueillis par GJ