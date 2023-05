Revivez la liste des Bleus de Deschamps

La liste des Bleus de Didier Deschamps :

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Lens).

Défenseurs : Axel Disais (Monaco), Wesley Fofana (Chelsea), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelone), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Olivier Giroud (AC Milan), , Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach).

Didier Deschamps a dévoilé la 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗱𝗲𝘀 2️⃣3️⃣ 𝗕𝗹𝗲𝘂𝘀 convoqués pour nos 2 prochains matchs de qualification à l’EURO 2024 👊 16 juin : 🇬🇮 Gibraltar 🆚 France 🇫🇷 19 juin : 🇫🇷 France 🆚 Grèce 🇬🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/vAzQCedDuf — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 31, 2023

14h33 : Allez, fin de chantier. On n’aura pas appris grand-chose, comme souvent. Il faudra attendre le terrain et les prochaines semaines pour en savoir plus et, peut-être, se régaler devant les Bleus. Merci de votre grande fidélité en ce mercredi après-midi et rendez-vous ce soir sur sofoot.com pour la finale de Ligue Europa. Prenez soin de vous, bisous.

14h30 : Robin Lenormand avec la Roja ? Pas un souci pour le sélectionneur. « On le suivait depuis un bon moment, il est peut-être dans un club où vous ne le voyez pas souvent jouer, sauf contre le Barça ou le Real. Il ne cherche pas non plus à être très présent médiatiquement, il fait une belle saison. Je lui souhaite le meilleur. »

14h29 : On le sait bien que Didier Deschamps prend seulement Kingsley Coman parce qu’il est abonné aux trophées. Bon, aussi parce que c’est un très bon joueur accessoirement.

14h26 : Axel Disasi est « en train de s’installer » en équipe de France. Mon avis, c’est que William Saliba ou un autre va rapidement lui repasser devant. D’ailleurs, DD vient de le citer, le Gunner.

14h24 : Kephren Thuram devrait lui être laissé à la dispo des Espoirs. Tout ça pour se faire sortir en poules, comme d’hab.

14h20 : Trois semaines sans matchs pour certains au moment de jouer Gibraltar. Est-ce que ça va empêcher Capitaine Kyks de se rapprocher de Giroud ? Absolument pas.

14h17 : Pas sûr qu’on revoit La Pioche de si tôt sous le maillot bleu, même si son nom revient encore sur quelques lèvres au moment des listes. Bon signe ou pas ?

14h14 : AH LA QUESTION LACAZETTE. « Bravo à lui, il fait une très bonne saison, il fait partie des sélectionnables, mais il y a de la concurrence au poste aussi. Évidemment de par ce qu’il fait, on continue de le suivre. Aujourd’hui avec Olivier Giroud et Randal Kolo Muani, ce sont les deux qui occupent ce poste. »

14h12 : Sur le retour de Ferland Mendy : « Il connaît bien ce poste et lui aussi a une polyvalence puisqu’il peut aussi jouer côte droit. Il n’est pas au top de sa forme à cause de blessure, mais ça n’enlève rien à ses qualités intrinsèques. »

14h09 : Eduardo Camavinga de retour parmi les milieux de terrain. « Eduardo est très bon au milieu comme à gauche. » Merci Didier.

14h07 : Rassemblement avancé au vendredi pour avoir très rapidement un groupe complet, alors que seul Alphonse Areola aura une finale européenne à jouer.

14h04 : Je sais que la vie de groupe compte, mais Youssouf Fofana et Axel Disasi, il va falloir être convaincant pour expliquer leur présence.

14h02 : Retrouvez la liste complète ci-dessous. Pas de grande surprise, Christopher Nkunku et Ousmane Dembélé sont de retour.

14h00 : VOILÀ DIDIER. FEU.

13h59 : Et s’il était de retour ?

13h57 : Didier va-t-il être à l’heure ? La conférence de presse sera-t-elle intéressante ? Maxime Brigand va-t-il avoir droit à la parole ? Tant de questions se bousculent dans nos têtes.

13h54 : Dur, dur de se mettre la tête aux Bleus alors qu’on a tous la tête à la Ligue 2 vendredi soir.

13h51 : Demandez le programme. Les Bleus auront rendez-vous avec Gibraltar le 16 juin puis avec la Grèce trois jours plus tard pour boucler la saison. J’ai toujours rêvé de voir un match de la France contre Gibraltar.

13h49 : Pour les amateurs de surprise, il paraît qu’on se dirige vers une liste somme toute classique. Valentin Rongier, peut-être ? Et Benjamin Bourigeaud, c’est pour quand ?

13h47 : Je suis sûr que vous aviez tous oublié que c’était jour de liste.

13h45 : Salut les olibrius ! Comment allez-vous en ce magnifique dernier jour de mai ? Si vous êtes supporter du HAC ou de Nantes, vous devez déjà avoir la boule au ventre, c’est normal. Pas de ça pour Didier Deschamps, qui va se présenter sur sa scène préférée dans quelques minutes pour égrainer les noms des petits chanceux qui porteront le maillot tricolore pour les rencontres face à Gibraltar et à la Grèce le mois prochain. On y va ?

Pas de nouvelle tête (mais plusieurs retours) dans la liste de Deschamps