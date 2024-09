Koh-Lanta : la tribu maudite

Épisode 6

Les notes de Koh-Lanta : la tribu maudite

Par Léo Tourbe le Mardi 24 Septembre à 23:13 Article modifié le Mardi 24 Septembre à 23:14

Y a-t-il une différence entre Angers et la tribu Jaune ? Frédéric et ses amis ne mettent plus un pied devant l’autre dans ce Koh-Lanta. Heureusement que la réunification arrive bientôt.